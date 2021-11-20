Программа SBS Russian - эфир от 20 ноября

В этой программе:
- рубрика "Россия за неделю": вакцины, дефицит лимонной кислоты и NFT-токены от "Эрмитажа";
- NBN как инструмент политической борьбы в Австралии: либералы и лейбористы 12 лет соревнуются, у кого больше охват;
- 80 лет Владимиру Дубоссарскому, который полжизни проработал на SBS: Виктория Станкеева заглянула в гости к переводчику и журналисту;
- опрос о том, каким было ваше первое жилье в Австралии: поссумы, шумные улицы и соседи по комнате.
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