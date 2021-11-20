Программа SBS Russian - эфир от 20 ноября

Artist Irina Iris

Artist Irina Iris Source: Supplied by Irina Iris

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Программу SBS Russian в прямом эфире можно слушать по радио, на нашем сайте и в приложении SBS Radio. Если вы пропустили эфир, не расстраивайтесь: теперь его можно послушать целиком без рекламы в наших подкастах.

В этой программе:

  • рубрика "Россия за неделю": вакцины, дефицит лимонной кислоты и NFT-токены от "Эрмитажа";
  • NBN как инструмент политической борьбы в Австралии: либералы и лейбористы 12 лет соревнуются, у кого больше охват;
  • 80 лет Владимиру Дубоссарскому, который полжизни проработал на SBS: Виктория Станкеева заглянула в гости к переводчику и журналисту;
  • опрос о том, каким было ваше первое жилье в Австралии: поссумы, шумные улицы и соседи по комнате.
Включайте радио в понедельник, четверг и субботу в 12.00 (Мельбурн - 93.1fm, Сидней - 97.7fm, другие города - здесь: 
https://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio
) или подключайтесь к эфиру на нашем сайте и в приложении SBS Radio app.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод