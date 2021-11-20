Программа SBS Russian - эфир от 20 ноября

В этой программе:





рубрика "Россия за неделю": вакцины, дефицит лимонной кислоты и NFT-токены от "Эрмитажа";

NBN как инструмент политической борьбы в Австралии: либералы и лейбористы 12 лет соревнуются, у кого больше охват;

80 лет Владимиру Дубоссарскому, который полжизни проработал на SBS: Виктория Станкеева заглянула в гости к переводчику и журналисту;