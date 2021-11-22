Программа SBS Russian - эфир от 22 ноября

Artist Irina Iris

Artist Irina Iris Source: Supplied by Irina Iris

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Программу SBS Russian в прямом эфире можно слушать по радио, на нашем сайте и в приложении SBS Radio. Если вы пропустили эфир, не расстраивайтесь: теперь его можно послушать целиком без рекламы в наших подкастах.

В этой программе:

  • Экономический обзор: как инфляция в США повлияет на цены на недвижимость в Австралии?
  • Закон о религиозной дискриминации представят на этой неделе: что он предлагает?
  • Петиция о выборах в Госдуму РФ на сайте Парламента Австралии: чего хотят организаторы и как отреагировало Посольство РФ?
  • Новый выпуск подкаста Arty: платья в стиле русских авангардистов от художника Светланы Прохоровой.
Включайте радио в понедельник, четверг и субботу в 12.00 (Мельбурн - 93.1fm, Сидней - 97.7fm, другие города - здесь: 
https://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio
) или подключайтесь к эфиру на нашем сайте и в приложении SBS Radio app.

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