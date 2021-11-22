Программа SBS Russian - эфир от 22 ноября

В этой программе:
- Экономический обзор: как инфляция в США повлияет на цены на недвижимость в Австралии?
- Закон о религиозной дискриминации представят на этой неделе: что он предлагает?
- Петиция о выборах в Госдуму РФ на сайте Парламента Австралии: чего хотят организаторы и как отреагировало Посольство РФ?
- Новый выпуск подкаста Arty: платья в стиле русских авангардистов от художника Светланы Прохоровой.
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