Программа SBS Russian - эфир от 25 ноября

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Австралия открывает границы для владельцев многих виз. На это неделе стало известно, что с 1 декабря международные границы Австралии откроются для полностью вакцинированных владельцев определенных виз. Иммиграционный агент из Сиднея Надежда Здельник комментирует эти изменения.

Русский кинофестиваль в этом году состоится в 18 раз подряд! Мы говорим с директором кинофестиваля "Русское Возрождение" Николаем Максимовым о том, когда и в каких городах состоятся в этом году показы, будут ли ограничения и о том, какие картины он обязательно рекомендует к просмотру.

Какая австралийская еда удивила вас больше всего когда вы только переехали в Австралию. С таким вопросом обратилась Лера Швец к нашим слушателям, слушайте ответы в нашем материале.