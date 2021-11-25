Программа SBS Russian - эфир от 25 ноября

Artist Irina Iris

Artist Irina Iris Source: Supplied by Irina Iris

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Программу SBS Russian в прямом эфире можно слушать по радио, на нашем сайте и в приложении SBS Radio. Если вы пропустили эфир, не расстраивайтесь: теперь его можно послушать целиком без рекламы в наших подкастах.

В этой программе:

  • Австралия открывает границы для владельцев многих виз. На это неделе стало известно, что с 1 декабря международные границы Австралии откроются для полностью вакцинированных владельцев определенных виз. Иммиграционный агент из Сиднея Надежда Здельник комментирует эти изменения.
  • Русский кинофестиваль в этом году состоится в 18 раз подряд! Мы говорим с директором кинофестиваля "Русское Возрождение" Николаем Максимовым о том, когда и в каких городах состоятся в этом году показы, будут ли ограничения и о том, какие картины он обязательно рекомендует к просмотру.
  • Какая австралийская еда удивила вас больше всего когда вы только переехали в Австралию. С таким вопросом обратилась Лера Швец к нашим слушателям,  слушайте ответы в нашем  материале.
  • В воскресенье еврейское сообщество начнет праздновать Хануку. Мы решили рассказать вам об одном из главных угощений праздника - пончиках с маслом. О том, как их готовить и почему евреи используют так много масла в еде на Хануку, узнаете в нашем сюжете 
Включайте радио в понедельник, четверг и субботу в 12.00 (Мельбурн - 93.1fm, Сидней - 97.7fm, другие города - здесь: 
https://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio
) или подключайтесь к эфиру на нашем сайте и в приложении SBS Radio app.

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