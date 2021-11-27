Программа SBS Russian - эфир от 27 ноября

Artist Irina Iris

Artist Irina Iris Source: Supplied by Irina Iris

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Программу SBS Russian в прямом эфире можно слушать по радио, на нашем сайте и в приложении SBS Radio. Если вы пропустили эфир, не расстраивайтесь: теперь его можно послушать целиком без рекламы в наших подкастах.

В этой программе:

  • В России в это воскресенье 28 ноября отмечается День Матери. В преддверии этого праздника мы поговорили с русскоязычной мамой из Байрон-Бэй. Ивета рассказала нам про свой проект косметики Matushka, который она создала чтобы помочь новым матерям и женщинам в целом заботиться о себе и любить себя. 
  • Давление сверстников, стресс и беспокойство - это основные причины, по которым люди начинают курить. Культурные особенности и распространение курения в рамках какой-либо культуры также могут стать причиной по которой люди начинают курить. Послушайте материал новостной службы СБС об этом.
  • Также вас ждет очередной Обзор Россия за неделю от Михаила Комадовского
  • Катя Хортон живет в Сиднее, пишет докторскую по физике. А в свободное от работы время гуляет над пропастью по тонкой стропе. Она рассказала нам, почему этого совсем не боится и как прошла с флагом родной Белоруссии над океаном.
  • Зависимость от соцсетей. Можно ли ее побороть? Мы обратились к психотерапевту из Канберры Ольге Короновской, чтобы разобраться в этом вопросе.
Включайте радио в понедельник, четверг и субботу в 12.00 (Мельбурн - 93.1fm, Сидней - 97.7fm, другие города - здесь: 
https://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio
) или подключайтесь к эфиру на нашем сайте и в приложении SBS Radio app.

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