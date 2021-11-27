Программа SBS Russian - эфир от 27 ноября

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В России в это воскресенье 28 ноября отмечается День Матери. В преддверии этого праздника мы поговорили с русскоязычной мамой из Байрон-Бэй. Ивета рассказала нам про свой проект косметики Matushka, который она создала чтобы помочь новым матерям и женщинам в целом заботиться о себе и любить себя.

Давление сверстников, стресс и беспокойство - это основные причины, по которым люди начинают курить. Культурные особенности и распространение курения в рамках какой-либо культуры также могут стать причиной по которой люди начинают курить. Послушайте материал новостной службы СБС об этом.

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Катя Хортон живет в Сиднее, пишет докторскую по физике. А в свободное от работы время гуляет над пропастью по тонкой стропе. Она рассказала нам, почему этого совсем не боится и как прошла с флагом родной Белоруссии над океаном.