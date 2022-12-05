SBS на русском языке

Программа SBS Russian — Эфир от 05.12.2022

SBS на русском языке

Artist Irina Iris

Artist Irina Iris Source: Supplied / Supplied by Irina Iris

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 5 December 2022 at 5:23pm
Presented by SBS Russian
Source: SBS
Available in other languages

Программу SBS Russian в прямом эфире можно слушать по радио, на нашем сайте и в приложении SBS Radio. Если вы пропустили эфир, не расстраивайтесь: теперь его можно послушать целиком без внутренних рекламных блоков в наших подкастах. Выпуск новостей в этом подкасте не представлен, так как он публикуется отдельным подкастом.

Published 5 December 2022 at 5:23pm
Presented by SBS Russian
Source: SBS
Available in other languages
Включайте радио в понедельник, четверг и субботу в 12.00 Мельбурн — 93.1fm, Сидней — 97.7fm, другие городa — 
https://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio
.


Или подключайтесь к эфиру на нашем сайте и в приложении SBS Radio app — 
https://podfollow.com/sbs-russian.



Share

Latest podcast episodes

SBS Greek

Чем закончится скандал вокруг "Дождя"?

2022retreat (1).jpg

Летний лагерь для православной молодежи пройдет в Мельбурне

News Bulletin Russian

Новости SBS на русском языке — 05.12.2022

DR GENNADI KAZAKEVITCH, Monash University

Экономический обзор: Почему так дорого стало летать?