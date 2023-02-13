Программа SBS Russian — эфир от 13.02.2023

Artist Irina Iris

Artist Irina Iris Source: Supplied / Supplied by Irina Iris

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Программу SBS Russian в прямом эфире можно слушать по радио, на нашем сайте и в приложении SBS Radio. Если вы пропустили эфир, не расстраивайтесь: теперь его можно послушать целиком без внутренних рекламных блоков в наших подкастах. Выпуск новостей в этом подкасте не представлен, так как он публикуется отдельным подкастом.

Включайте радио в понедельник, четверг и субботу в 12.00 Мельбурн — 93.1fm, Сидней — 97.7fm, другие города —
https://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio
. Или подключайтесь к эфиру на нашем сайте и в приложении SBS Radio app  
https://podfollow.com/sbs-russian.
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