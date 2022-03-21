Включайте радио в понедельник, четверг и субботу в 12.00 Мельбурн — 93.1fm, Сидней — 97.7fm, другие города — . Или подключайтесь к эфиру на нашем сайте и в приложении SBS Radio app.
Программа SBS Russian - эфир от 21.03
Artist Irina Iris Source: Supplied by Irina Iris
Программу SBS Russian в прямом эфире можно слушать по радио, на нашем сайте и в приложении SBS Radio. Если вы пропустили эфир, не расстраивайтесь: теперь его можно послушать целиком без внутренних рекламных блоков в наших подкастах. Выпуск новостей мы тоже перед публикацией вырезаем, так как его можно послушать отдельным подкастом.
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