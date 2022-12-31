Программа SBS Russian — эфир от 31.12.2022

Программу SBS Russian в прямом эфире можно слушать по радио, на нашем сайте и в приложении SBS Radio. Если вы пропустили эфир, не расстраивайтесь: теперь его можно послушать целиком без внутренних рекламных блоков в наших подкастах. Выпуск новостей в этом подкасте не представлен, так как он публикуется отдельным подкастом.





Включайте радио в понедельник, четверг и субботу в 12.00 Мельбурн — 93.1fm, Сидней — 97.7fm, другие города — https://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio .