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Ученые находят многообещающие новые признаки устойчивости Большого Барьерного рифа, который в последние годы сильно пострадал от массовых обесцвечиваний кораллов.





Новое исследование Австралийского института морских наук показало, что коралловый покров растет в северной и центральной частях рифа.





Исполнительный директор института Майк Эмсли (Mike Emslie) говорит, что обнадеживающим является тот факт, что яркие кораллы растут в районах, которые были бесплодными и обесцвеченными.





«Действительно важное сообщение состоит в том, что мы не должны терять надежду. Риф не умер. Это по-прежнему удивительное живое место, и, есть возможность, что он может восстановиться. Но проблема в наблюдаемой нами возрастающей частоте случаев обесцвечивания, и это является серьезной проблемой, и нам действительно нужно принять меры по сокращению выбросов, чтобы попытаться ограничить потепление, которое способствует этим событиям обесцвечивания. И те случаи обесцвечивания, которые мы наблюдали в год Ла-Нинья, действительно вызывает тревогу».





В северном и центральном сегментах было больше кораллов, чем где-либо еще с момента начала забора проб в 1986 году.





Но в южной части рифа произошло небольшое сокращение кораллового покрова.





Доктор Эмсли говорит, что новый рост является многообещающим, но пока не является надежным знаком, так как может быть легко обращен вспять в случае очередного обесцвечивания.





«Как показывают результаты Южного Барьерного рифа, не требуется много времени, чтобы повернуть процесс восстановления вспять, и мы можем наблюдать, как коралловый покров снова резко сокращается, если в будущем будут какие-либо сильные влияния».





Морской биолог доктор Питер Мамби говорит, что Большой Барьерный риф чрезвычайно устойчив, но и у него есть свой предел.





«Это то, что мы ожидаем увидеть в здоровой экосистеме. Риф по-прежнему обладает присущей ему устойчивостью. Но это также подчеркивает, что он довольно чувствителен к воздействиям. Последние два года были относительно спокойными. Циклонов было не так много, как обычно, и те морские звезды, которые питаются кораллами, в последние несколько лет не представляли такой большой проблемы. Риф положительно отреагировал на хорошие условия. Беспокойство заключается в том, что, поскольку риф чувствителен к внешнис воздействиям, растущая частота обесцвечивания кораллов, свидетелями которой мы являемся, вызывает серьезную озабоченность. Мы можем ожидать, что такие события будут происходить каждые два-три года».





Ученые говорят, что пока эти признаки восстановления являются очень хрупкими.





Многолучевая морская звезда, назваемая терновый венец, охотится на те виды кораллов, которые медленно отрастают.





Резкий рост их числа может быстро уничтожить любой прогресс.





За последние шесть лет на Большом Барьерном рифе произошло четыре случая массового обесцвечивания.





Профессор Мамби говорит, что обесцвечивание кораллов, вызванное повышением температуры океана, остается главной угрозой для рифа.





«Нигде больше на земле нет такой частоты обесцвечивания кораллов, с которой мы сталкиваемся в настоящее время. И поэтому мы, похоже, первыми берем на себя груз последствий изменения климата. Вот почему нам нужно сделать все возможное, чтобы уменьшить выбросы и сократить эти события обесцвечивания. Эти новые результаты Австралийского института морских наук еще раз говорят нам, что если мы сможем даже немного уменьшить ущерб, наносимый рифу, риф отреагирует положительно».



