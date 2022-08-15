Вынесен приговор супругам из Сиднея, признавшимся в преступлениях, которые связаны с рабским трудом

((ТРАНСКРИПТ))





Супруги из сиднейского района Рокдейл Джошуа МакАлир и его жена Шила МакАлир в пятницу были приговорены за преступления, относящиеся к рабовладению, после того как они заманили филиппинскую женщину в Австралию и заставили ее круглосуточно работать у них дома и на предприятиях семейного бизнеса, включая продуктовый магазин и закусочные по всему Сиднею.





Шила МакАлир, мать троих детей, которая любила делать покупки в дорогих модных бутиках, теперь будет заключена в тюрьму на 3 года и 3 месяца с 14-месячным периодом без права на условно-досрочное освобождение.





Г-н МакАлир приговорен к 2 годам и 6 месяцам заключения, но будет находиться под залогом до тех пор, пока судья не оценит, сможет ли он отбыть наказание в сообществе.





Оба супруга должны выплатить пострадавшей компенсацию в общей сложности 70 000 долларов.





Жертва, имя которой не может быть названо, работала горничной и няней в доме МакАлир в Сиднее, а также в их продуктовом магазине и ресторане Рокдейла.





Ей манипулировали, и ее передвижения были ограничены.





Она находилась в финансовой зависимости от супругов, и ей постоянно угрожали расправой, если она попытается уйти. Утверждается, что ее заставляли работать без перерыва весь день, а также и ночью, выполняя обязанности домработницы и няни для троих детей МакАлир.





Она не имела права покидать дом без разрешения и должна была представляться вымышленным именем на публике.





Пострадавшая прибыла в Австралию в 2013 году после того, как г-жа МакАлир заплатила за ее паспорт и трехмесячную туристическую визу, согласно условиям которой, она не должна была работать.





Судья отметил, что дело МакАлир является редким примером судебного преследования, связанного с обвинениями в принудительном труде и укрывательстве человека, незаконно находящегося в стране. На сегодняшний день в Австралии ведется только еще одно подобное разбирательство.





Детектив-суперинтендант Паула Хадсон из Специального отдела по борьбе с торговлей людьми Австралийской федеральной полиции говорит, что подобные случаи происходят у всех на виду и остаются незамеченными.





"Эти случаи, подобные сегодняшнему, шокируют и просто разбивают сердце, но я хочу быть честной с вами - они случаются на более регулярной основе. Люди могут думать, что торговли людьми и рабства нет в Австралии, но это одно из самых ошибочных заблуждений. Это происходит, и это происходит здесь, в наших собственных сообществах и на наших задних дворах".





Австралийская федеральная полиция заявляет, что эти случаи являются очень травмирующими для жертв преступлений, связанных с торговлей людьми и рабовладением. И хотят напомнить всем оказавшимся в подобной ситуации, что помощь доступна, и всегда есть выход из этих шокирующих обстоятельств.





"Часто их свобода передвижения ограничивается, их заставляют жить в условиях, при которых им кажется, что невозможно уйти. У них часто отнимают документы, удостоверяющие личность, или устройства связи. Иногда им внушают, что они совершили что-то криминальное, что они совершили преступление, поэтому людям, оказавшимся в таких ситуациях, очень трудно решиться попросить о помощи. Но наше сообщение Австралийской федеральной полиции жертвам, которые сейчас находятся в такой ситуации: всегда есть выход из этих ужасных обстоятельств, и мы готовы и можем помочь сделать это".





Австралийская федеральная полиция сообщила, что за последний год ими было получено 223 заявления о торговле людьми и рабстве, но они опасаются, что реальные цифры могут быть намного выше из-за отсутствия заявлений о таких преступлениях.





"В прошлом финансовом году мы получили 223 сообщения о торговле людьми и рабстве. В этом финансовом году примерно те же данные, но цифры немного выше. Однако, на самом деле, в 2019 году Австралийский институт криминологии опубликовал исследование австралийского общества, которое показало, что на каждое обращение и жертву остается четыре незарегистрированных. Таким образом, истинный масштаб ситуации в Австралии намного шире, чем сообщается полицией, и мы очень хорошо это понимаем".





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