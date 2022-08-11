Settlement Guide: Подход к аллергиям в австралийских школах, о чем важно знать родителям

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В Австралии один из самых высоких показателей пищевой аллергии в мире. По данным Управления по контролю за продуктами питания НЮУ, пищевая аллергия в настоящее время встречается у одного из 10 младенцев и примерно у двух из 100 взрослых в Австралии. Необходимость отправлять детей с аллергией и риском анафилаксии в школу может вызывать беспокойство у многих родителей, особенно у родителей, недавно прибывших в Австралию, которые могут не знать о существующих системах и правилах.

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