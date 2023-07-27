"Шойгу есть чему поучиться у Северной Кореи в плане продолжения войны ради войны"

North Korea

North Korean leader Kim Jong Un shakes hands with Russian Defense Minister Sergei Shoigu at the headquarters of the ruling Workers’ Party’s Central Committee in Pyongyang, North Korea Wednesday, July 26, 2023. Credit: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/AAP Image

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Министр обороны России Сергей Шойгу находится с визитом в Северной Корее с целью "укрепления военных связей" между двумя странами, говорится в официальном телеграм-канале ведомства. Мы попросили востоковеда и специалиста по Северной Корее Леонида Петрова рассказать больше о том, что значит эта поездка.

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