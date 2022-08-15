Малый бизнес сталкивается с новыми проблемами на фоне продолжающейся неопределенности, связанной с пандемией

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Тасним Аббас подписала договор аренды на свой ресторанчик в Чатсвуде в декабре 2020 года.





Вскоре пандемия со всеми трудностями и ограничениями загнала ее и ее мужа в долги, и теперь ей приходится закрывать свой бизнес.







"Если честно, то мы возлагали большие надежды. Мы думали, что локдаун закончится, мы все преодолеем. Но сейчас, когда локдаун закончился, начались проблемы с недостатком сотрудников. И даже если приходят клиенты, то часто мы не можем обслужить их, потому что, во-первых, есть ограничения, а во-вторых, у нас недостаточно персонала, чтобы обслуживать людей".







Но что последовало за и так тяжелым решением закрыть бизнес, так это еще одно испытание.







До окончания срока аренды по договору еще два года, и владелец помещения требует от нее дополнительных платежей.







"Два дня назад, когда мы вернули ключи, но мы не заплатили ту сумму, и в первый раз он сказал, что если вы этого не сделаете, я попрошу своих адвокатов подать на вас в суд. Я посмотрела на своего мужа, он посмотрел на меня, и мы просто расплакались там, на месте".







Г-жа Аббас — одна из многих владельцев бизнеса, которые подписались на долгосрочную аренду и потом столкнулись с препятствиями пандемии, которых они никак не могли предвидеть.







Омбудсмен малого бизнеса и семейных предприятий Брюс Биллсон рассказал SBS, что долгосрочная аренда не является новой проблемой для малого бизнеса, но финансовое давление усиливается по мере продолжения пандемии.







"В отличие от аренды жилого помещения, когда вы можете закончить арендовать квартиру или дом раньше с соответствующим уведомлением, которое может положить конец договору аренды, при коммерческой аренде период, на который вы подписываетесь, на самом деле является обязательством на весь этот период".







Волна варианта вируса Омикрон повлияла на доверие потребителей: данные, опубликованные во вторник ANZ Roy Morgan, показывают, что индекс покупательской способности снизился на 7,6% — это самый низкий показатель с октября 2020 года и самый низкий показатель января за 30 лет.







Глава экономического отдела ANZ Дэвид Планк говорит, что количество случаев заболевания беспокоит людей и рождает неуверенность.







"На самом деле обычно мы наблюдаем рост покупательского доверия в январе. Люди возвращаются из отпуска или находятся в отпуске, поэтому они находятся в хорошем расположении духа. Этот показатель, очевидно, отражает последствия COVID, всплеск случаев из-за варианта Omicron, и связанные с этим проблемы, такие как отсутствие тестов и так далее".







Что касается г-жи Аббас, она говорит, что до сих пор не осознала, что у нее больше нет бизнеса.







"На самом деле мы еще не осознали, что все исчезло, понимаете. Поэтому иногда кажется, что это просто локдаун, изоляция и все прочее. Я думаю, что через некоторое время, может, через неделю или, может быть, две недели , мы на самом деле поймем, что это не так, но да, мы начали чувствовать себя странно. Мой муж, который весь день дома, чувствует себя странно".











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