Предстоящее открытие штата НЮУ вызывает у некоторых людей беспокойство

ТРАНСКРИПТ. Аудио доступно в плеере наверху страницы.





Пока весь мир боролся с пандемией, у австралийца Марка Тилбрука началась своя борьба - в сентябре прошлого года он получил диагноз рак мозга.





Диагноз, который, по словам его жены Ниланки, помог им открыть глаза на действительно важные вещи в жизни.





"Просто жизнь или смерть, никак не связанные с COVID, а просто пережить рак. Мы очень хотели выстоять ради нашего сына, ему пять лет, так что это было самое главное, о чем мы думали каждый день" .





Год спустя рак отступил, но Марк и его жена Ниланка обеспокоены тем, что такое быстрое открытие может снова поставить под угрозу его здоровье.





"Я удивлена, что они все еще придерживаются этого подхода к повторному открытию, учитывая, что появился Омикрон, похоже, что никаких изменений в планах нет. Но в то же время я понимаю, что вы не можете оставаться взаперти бесконечно, хотя я думаю, что лучше бы действовать с большей осторожностью ".





Начиная со среды, все жители Нового Южного Уэльса, независимо от их статуса вакцинации, должны будут носить маски только в общественном транспорте, в аэропортах или в самолетах.





Будут сняты ограничения на собрания в помещении и на открытом воздухе, в тренажерных залах и заведениях общепита, и также всем будет разрешено посещать розничные магазины и развлекательные заведения.





Кроме того снова становятся доступны поездки в региональные и сельские районы штата.





Регистрация с кодом Q-R по-прежнему будет требоваться в некоторых местах, таких как больницы, учреждения по уходу за престарелыми, религиозные учреждения и тренажерные залы.





Хотя маски не являются обязательными, их настоятельно рекомендуется использовать надевать в условиях, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию.





Повторное открытие, которое положит конец более чем шести месяцам локдауна и ограничений для невакцинированных жителей, - шаг, который, по словам эксперта, профессора Питера Коллиньона, должен был быть когда-то сделан.





"Мой совет невакцинированным людям - пойти и сделать прививку, но в какой-то момент мы должны позволить им вернуться к нормальной жизни, особенно когда у нас относительно низкий уровень распространения вируса в обществе и особенно когда у нас высокий уровень вакцинации".





Но для уязвимых групп людей, включающих людей с ослабленным иммунитетом, таких как Марк, этот шаг является немного пугающим.





"Я стараюсь не думать об этом слишком много, если начать много переживать по этому поводу, то можно сойти с ума".





Совет официальных служб здравоохранения тем, кто обеспокоен предстоящим открытием, таков: если вы еще этого не сделали и уже имеете на это право , то сходите и сделайте ревакцинацию.





Служба здравоохранения Нового Южного Уэльса сообщила SBS News, что на данном этапе пандемии ответственность за обеспечение безопасности друг друга лежит на каждом отдельном человеке, особенно когде речь идет о наших наиболее уязвимых слоях населения.





Профессор Коллиньон говорит, что лучший способ минимизировать риск - это быть осторожными в своих действиях.





"Все, что мы делаем, сопряжено с риском, в том числе и это. Проблема в том, что у нас не может быть нулевого COVID, нам нужно минимизировать риск для всех членов общества настолько, насколько это практически осуществимо и разумно".





Что касается Марка и его семьи - они будут стараться избегать любых рисков.





"Я обязательно буду продолжать носить маску в закрытых помещениях и просто избегать скопления людей в целом".





Нам предстоит осторожный шаг навстречу нормальной жизни с КОВИД "COVID Normal" - шаг, за которым будет внимательно следить вся страна.











Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.



