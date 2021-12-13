Предстоящее открытие штата НЮУ вызывает у некоторых людей беспокойство

Marc and Nilanka

Marc and Nilanka Source: SBS

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Новый Южный Уэльс станет первым штатом страны, который снимет ограничения для всех жителей. Штат с населением около десяти миллионов человек на этой неделе выпустит и невакцинированных людей из локдауна - шаг, который вызывает беспокойство у уязвимых членов сообщества.

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Пока весь мир боролся с пандемией, у австралийца Марка Тилбрука началась своя борьба - в сентябре прошлого года он получил диагноз рак мозга.

Диагноз, который, по словам его жены Ниланки, помог им открыть глаза на действительно важные вещи в жизни.

"Просто жизнь или смерть, никак не связанные с COVID, а просто пережить рак. Мы очень хотели выстоять ради нашего сына, ему пять лет, так что это было самое главное, о чем мы думали каждый день".

Год спустя рак отступил, но Марк и его жена Ниланка обеспокоены тем, что такое быстрое открытие может снова поставить под угрозу его здоровье.

"Я удивлена, что они все еще придерживаются этого подхода к повторному открытию, учитывая, что появился Омикрон, похоже, что никаких изменений в планах нет. Но в то же время я понимаю, что вы не можете оставаться взаперти бесконечно, хотя я думаю, что лучше бы действовать с большей осторожностью".

Начиная со среды, все жители Нового Южного Уэльса, независимо от их статуса вакцинации, должны будут носить маски только в общественном транспорте, в аэропортах или в самолетах.

Будут сняты ограничения на собрания в помещении и на открытом воздухе, в тренажерных залах и заведениях общепита, и также всем будет разрешено посещать розничные магазины и развлекательные заведения.

Кроме того снова становятся доступны поездки в региональные и сельские районы штата.

Регистрация с кодом Q-R по-прежнему будет требоваться в некоторых местах, таких как больницы, учреждения по уходу за престарелыми, религиозные учреждения и тренажерные залы.

Хотя маски не являются обязательными, их настоятельно рекомендуется использовать надевать в условиях, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Повторное открытие, которое положит конец более чем шести месяцам локдауна и ограничений для невакцинированных жителей, - шаг, который, по словам эксперта, профессора Питера Коллиньона, должен был быть когда-то сделан.

"Мой совет невакцинированным людям - пойти и сделать прививку, но в какой-то момент мы должны позволить им вернуться к нормальной жизни, особенно когда у нас относительно низкий уровень распространения вируса в обществе и особенно когда у нас высокий уровень вакцинации".

Но для уязвимых групп людей, включающих людей с ослабленным иммунитетом, таких как Марк, этот шаг является немного пугающим.

"Я стараюсь не думать об этом слишком много, если начать много переживать по этому поводу, то можно сойти с ума".

Совет официальных служб здравоохранения тем, кто обеспокоен предстоящим открытием, таков: если вы еще этого не сделали и уже имеете на это право , то сходите и сделайте ревакцинацию.

Служба здравоохранения Нового Южного Уэльса сообщила SBS News, что на данном этапе пандемии ответственность за обеспечение безопасности друг друга лежит на каждом отдельном человеке, особенно когде речь идет о наших наиболее уязвимых слоях населения.

Профессор Коллиньон говорит, что лучший способ минимизировать риск - это быть осторожными в своих действиях.

"Все, что мы делаем, сопряжено с риском, в том числе и это. Проблема в том, что у нас не может быть нулевого COVID, нам нужно минимизировать риск для всех членов общества настолько, насколько это практически осуществимо и разумно".

Что касается Марка и его семьи - они будут стараться избегать любых рисков.

"Я обязательно буду продолжать носить маску в закрытых помещениях и просто избегать скопления людей в целом".

Нам предстоит осторожный шаг навстречу нормальной жизни с КОВИД "COVID Normal" - шаг, за которым будет внимательно следить вся страна.

 

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