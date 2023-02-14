День Святого Валентина: Вспоминаем самые необычные предложения руки и сердца

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В День всех влюбленных вспоминаем наш архивный материал. Русскоязычные жительницы Австралии рассказали о самых необычных предложениях руки и сердца от их партнеров.

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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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