День Святого Валентина: Вспоминаем самые необычные предложения руки и сердца

День Святого Валентина: Вспоминаем самые необычные предложения руки и сердцаPlay07:04Get the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (12.94MB) В День всех влюбленных вспоминаем наш архивный материал. Русскоязычные жительницы Австралии рассказали о самых необычных предложениях руки и сердца от их партнеров.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesНовости SBS на русском языке — 14.02.2023Программа для переводчиков — первый шаг помощи новым мигрантам в АвстралииДоступность жилья: Средний размер недвижимости становится меньше, а цены — вышеПрограмма SBS Russian — эфир от 13.02.2023