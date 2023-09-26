Как продать подержанный автомобиль в Австралии: Необходимые шаги и рекомендации

Key Points В Австралии существует три способа продажи автомобилей — лично, через дилерский центр или через аукционный дом.

При частной продаже следует учитывать диапазон цены, любой необходимый ремонт, а также, для некоторых штатов, обязательную проверку соответствия требованиям к эксплуатации.

Передача регистрации в соответствии с требованиями вашего органа регистрации автотранспортных средств является обязательным после продажи вашего автомобиля.

У продавцов подержанных автомобилей в Австралии есть значительный круг потенциальных покупателей, на которых можно ориентироваться.





По оценкам , в Австралии рынок подержанных автомобилей примерно в три раза превышает размер рынка новых автомобилей.





Но как на самом деле провести процесс продажи автомобиля?





Кэти Таунсенд — директор по вопросам регулирования в New South Wales Fair Trading. Она говорит, что в первую очередь стоит решить, как именно вы будете продавать свой автомобиль — напрямую, через дилерский центр или аукционный дом.



Credit: Alan Powdrill/Getty Images «Если вы продаете через дилера, вы, скорее всего, получите более низкую цену, потому что дилеру придется также учитывать свои затраты и некоторые обязательства перед следующим покупателем. Если вы продаете через аукционный дом, вам необходимо принять во внимание комиссию аукциона, которая обычно составляет от 10 до 15% от продажной цены».





Аукционный дом предпочтителен для продажи классических и коллекционных автомобилей, а услуги автодилера — хороший вариант, когда вы меняете свой старый автомобиль на новый или просто хотите делегировать процесс продажи.





Личные продажи, обычно через онлайн-платформы, такие как Facebook Market или другие, —распространенный способ продажи автомобилей среди частных продавцов.





Г-жа Таунсенд напоминает, какие именно документы должны быть у вас под рукой в случае продажи напрямую.



concerned Asian Chinese mature woman comparing financial bill statement with bank on phone line Credit: Edwin Tan /Getty Images «Покупатель захочет проверить транспортное средство на соответствие регистрационным документам. Вас также могут попросить подтвердить, что вы являетесь фактическим владельцем и попросят, например, показать ваши права. Покупатель также может захотеть проверить детали автомобиля. Таким образом, может понадобиться такая информация, как VIN или номера шасси , которые указаны в регистрационных документах. Главным образом это делается для того, чтобы проверить через Реестр ценных бумаг и личного имущества , есть ли задолженность по машине».



Советы для продажи напрямую

Кара Фаэлла — менеджер по потребительскому маркетингу онлайн-платформы Carsales. Она перечисляет ключевые факторы, влияющие на вероятность успеха продажи.



Будьте честны и откровенны в разговоре и в разделе комментариев к вашему объявлению об истории автомобиля и любых недостатках, о которых покупателю важно знать: «Это поможет, когда вы встретитесь с потенциальными покупателями лично для проверки автомобиля. Это поможет избежать неприятных сюрпризов».



Отвечайте на вопросы быстро : «Своевременное реагирование на запросы потенциальных покупателей также в ваших интересах, поскольку это увеличит ваши шансы на быструю и успешную продажу. Если покупатель интересуется вашей машиной, он, скорее всего, интересуется и другими. Поэтому убедитесь, что вы не упускаете эту возможность».



Будьте готовы к переговорам и установите хорошую цену : «Цена во многом будет определять уровень интереса, который вы привлечете со стороны потенциальных покупателей. Постарайтесь оценить свой автомобиль в рекомендованном диапазоне, который будет примерно соответствовать истинной рыночной стоимости, чтобы помочь вам привлечь интерес. Если можете — оставьте немного возможности для маневра в своей цене, чтобы можно было вести переговоры. Также заранее установите для себя минимальную цену, на которую вы потенциально согласитесь».

Алекс Форрест — менеджер по транспортным средствам и топливу Королевского автомобильного клуба (RAC) в Западной Австралии.





Он считает, что выполнение механического ремонта автомобиля перед его продажей может повлиять на запрашиваемую цену и переговоры с потенциальными покупателями.



Часто об этом даже указывают в рекламе автомобиля. Машина только что прошла техобслуживание, у нее новые шины, и это поможет потенциальному покупателю быть предрасположенным в отношении автомобиля, который он собирается купить. Алекс Форрест, менеджер по транспортным средствам и топливу Королевского автомобильного клуба

Однако дополнительные модификации не являются обязательными и не всегда оказываются самым разумным вариантом перед продажей автомобиля.





«Часто дополнительные опции, которые вы можете купить на вторичном рынке, не увеличивают стоимость автомобиля, особенно если покупателю приходится снова модифицировать автомобиль, чтобы он был таким, каким он был раньше».



Australia Explained - Selling your Car - woman driving a car Credit: FG Trade/Getty Images Заинтересованные покупатели попросят осмотреть автомобиль лично, но некоторым может быть некомфортно, если к ним домой придет незнакомец, чтобы проверить и протестировать автомобиль.





Г-жа Фаэлла предлагает способы обойти эту проблему.





«При тест-драйве вы можете договориться о встрече с покупателем в общественном месте, например, на парковке торгового центра, где вокруг много людей.





«Вы можете попросить оставить у вас ключи от машины, на которой он приехал на встречу с вами, или даже его водительские права — в качестве меры безопасности во время тест-драйва. Также вы можете пройти тест-драйв вместе с потенциальным покупателем и сидеть рядом на пассажирском сиденье».



Australia Explained - Mechanic fixes engine Credit: Reza Estakhrian/Getty Images

Что необходимо сделать до и после продажи

В зависимости от вашего штата или территории, вам может потребоваться, чтобы автомобиль прошел проверку на соответствие требованиям перед его продажей.





В Виктории каждый раз, когда автомобиль покупается и продается, он должен иметь недавний сертификат годности к эксплуатации. А в Западной Австралии, к примеру, это не требуется.





«Таким образом, существуют существенные различия в проверках транспортных средств, которые требуются по закону в разных штатах Австралии» — объясняет г-н Форрест.





«Также есть проверки механического состояния автомобиля, которые не являются обязательными, но о них настоятельно рекомендуется спрашивать если вы хотите купить подержанный автомобиль».





После того, как вы наконец продали свой автомобиль, вам необходимо сделать три важных шага:



Связаться со своей страховой компанией и поставщиком помощи на дороге

Убедиться, что ваш счет за проезд по платным дорогам перенесен на ваш новый автомобиль

Уведомить отдел регистрации транспортных средств в вашем штате или территории

В штате Новый Южный Уэльс, к примеру надо будет обратиться в Service NSW и уведомить о передаче машины в другую собственность.





«Важно сделать это как можно скорее после продажи, потому что это предотвратит получение каких-либо штрафов, которые может понести новый владелец» — объясняет г-жа Таунсенд из NSW Fair Trading.



Car repairman giving car keys to customer after success car repairing in garage Source: Moment RF / thianchai sitthikongsak/Getty Images Помните, что оформление документов и требования, касающиеся смены владельца, передачи и утилизации транспортных средств, различаются в зависимости от штата.





«Я советую свериться с требованиями вашего штата. Они будут меняться от штата к штату, но в большинстве случаев вам придется уведомить определенный орган регистрации транспортных средств».



Вы продали свой автомобиль?