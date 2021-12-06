Студенты за рубежом ждут возможности приехать в австралийские университеты

ТРАНСКРИПТ. Аудио доступно в плеере наверху страницы.





Еще один удар для иностранных студентов, планирующих обучение за границей, равно как и для австралийских университетов, доход которых сильно зависит от иностранных студентов.







Федеральное правительство поставило на двухнедельную паузу открытие границ Австралии для иностранных студентов и квалифицированных специалистов из-за рубежа.







Решение было принято после глобального предупреждения Всемирной организации здравоохранения о новом варианте COVID-19 - Omicron.







Данные Министерства образования, профессиональных навыков и занятости ранее в этом году показывали, что университеты по всей Австралии наблюдали резкое снижение количества зачислений в 2021 году.





Исполнительный директор "Universities Australia" Катриона Джексон говорит, что это вызывает серьезную обеспокоенность.





« Показатели, которые меня действительно беспокоят, это 40-процентное снижение количества поступающих. Это не студенты, которые уже в системе, а те студенты, которые должны были начинать, студенты первого года обучения. Очевидно, это во многом результат наших закрытых границ и студенты откладывают учебу на следующий год».





До пандемии Covid-19 Австралия была третьим по популярности местом в мире для получения образования, а вклад сектора образования в экономику составлял 37,6 миллиарда долларов.







После почти двух лет закрытых границ доход сектора упал до 26,7 миллиарда долларов.







Дивиш Гупта изучает коммерцию в Университете Западной Австралии с июля прошлого года.





Несмотря на то, что он вносит свой вклад в экономику страны, ему пока так и не удалось ступить на австралийскую землю и прийти в свой университет.





"Мысль о том, что я не могу попасть в страну даже после завершения целого года обучения, действительно разбивает мне сердце. Я чувствую себя обделенным. И я чувствую, что правительство должно бы как-то больше постараться, чтобы запустить нас. Мы готовы смириться со всеми мерами предосторожности и со всеми их требованиями по охране здоровья, но они по-прежнему не хотят разрешить нам приехать. Так что это просто рвет мою душу на части".





Г-н Гупта пообщался с журналистами SBS из своего дома в Мумбаи, Индия.





Он должен был наконец-то прибыть в Австралию в прошлые выходные, но федеральное правительство объявило, что приезд иностранных студентов снова откладывается.





"Я должен был прилететь в Австралию, в Мельбурн, третьего декабря, но полет снова был отложен. Я уже заплатил 2500 долларов за билет в один конец в Мельбурн, и эта стоимость даже не включает ничего больше, кроме перелета, и я беспокоюсь, что мне придется заплатить еще немалую сумму за карантин в отеле и, возможно, также за ту задержку, которая случилась, когда мы все стали свидетелями того, как открытие границы снова было отложено".





Хотя сам он полон решимости продолжить обучение в Австралии после завершения части курса онлайн, г-н Гупта говорит, что многие иностранные студенты пересматривают свои планы на обучение в Австралии из-за жесткой позиции правительства страны и резко меняющихся пограничных правил.







Бадри Ариал - директор находящейся в Сиднее компании Expert Education, специализирующейся на привлечении иностранных студентов в Австралию.





Он говорит, что многие из студентов уже отказались от планов на Австралию.





"Мы работаем со многими странами по всему миру. Но когда я смотрю на Индию, около 60% жителей восточных стран, которые собирались приехать в Австралию, теперь едут в Великобританию, Канаду или США. Мы работаем в этой сфере уже довольно продолжительное время. И последние два года мы терпим большие убытки".





Сахават Али - один из тех студентов, которые решили учиться в другом месте.







Он был студентом Сиднейского университета Маккуори, когда в марте 2020 года поехал в свой родной город Гуджарат в Пакистане в связи с чрезвычайной семейной ситуацией.







На обратном пути в Сидней Али был в международном аэропорту Пакистана перед посадкой на рейс, когда узнал, что Австралия закрывает свои границы для всех? кто не является постоянным жителем или гражданином страны





Вот как он описал тот момент.





"Мне не хватило буквально девяти часов, мой рейс должен был приземлиться рано утром 21 марта. В течение года после этого я ждал, пока Австралия снова откроет свои границы для иностранных студентов. Я дважды откладывал свой курс".





Но в марте 2021 года Али сдался и вместо этого уехал в Великобританию, где сейчас учится в Университете Брэдфорда.





Он говорит, что он далеко не один такой.





"Есть пять студентов, с которыми я живу в университете Брэдфорда, рассказывают о таком же пути. На самом деле, я знаю по крайней мере 25 студентов, которые учились в Австралии и не смогли вернуться из-за пограничных правил, и поэтому уехали в другие страны".





Катриона Джексон говорит, что другие страны, такие как США, Великобритания и Канада, выигрывают от жесткой пограничной политикой Австралии.





"Я думаю, что правительство осознает тот факт, что международное образование - очень конкурентная отрасль, и что конкурирующие страны, такие как США, Великобритания и Канада, пользуются этим моментом времени. Их границы не закрыты. Мы знаем, что показатели студентов в Великобритания выросли. Мы не можем точно сказать, произошло ли это за счет перенаправления потока студентов из Австралии, но мы, безусловно, наблюдаем эту ситуацию, и она нас тревожит. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы оповестить правительство об этом и донести наше беспокойство. И я думаю, что они в курсе. И это, безусловно, проблема для Австралии как нации, которую необходимо решить".





Бадри Арьял считает, что Австралия могла бы и не закрывать границы так быстро.





"Разные варианты будут появляться время от времени, как мы и ожидали, но блокировка границы не является решением. Поэтому нам нужно выработать адекватный и своевременный подход в этом вопросе с точки зрения планирования такихз сценариев. Как вы понимаете, сейчас происходит очень много сбоев".





Снова говорит г-жа Джексон.





"Конечно, есть какая-то ирония в том, что сюда всего сложнее приехать, и при этом мы более вакцинированы. Австралия выбрала метод закрытия границ для контроля над COVID , и это было продиктовано медицинскими рекомендациями. И как университетское сообщество, мы должны поддерживать медицинских экспертов. Многие из студентов, приезжающих из-за границы, учатся, чтобы стать учеными, учатся на врачей, учатся быть такими людьми, которые верят в научные доказательства и факты. Поэтому мы должны стоять за доказательствами, поддерживать этот подход. Но мы очень сильно надеемся, и мы вполне уверены, что это всего лишь двухнедельная задержка. Поэтому мы просто просим вас подождать еще совсем немного".











Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.



