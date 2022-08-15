Иностранные студенты возвращаются в австралийские университеты

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После двух лет тишины шумные и полные жизни студенческие городки – это действительно приятное зрелище.





Сотни студентов собрались в Сиднейском университете, чтобы отпраздновать начало года в ходе традиционной приветственной недели – впервые после начала пандемии.





На фоне многочисленных торговых ларьков и живой музыки – заместитель ректора Марк Скотт говорит, что этот праздник знаменует долгожданное событие — возвращение студентов.





"Этот капмус был просто опустевшим, очень одиноким местом, потому что студенты Сиднейского университета – это жизнь этого университета. И когда наши студенты находятся здесь, университет оживает."





В университете вновь рады приветствовать выпускников школ, возвращающихся локальных учащихся и иностранных студентов, которые так ждали этого дня.





Вот что рассказывает студентка Ли Ин из Сингапура, у которой начало учебного года в Австралии оказалось не таким, как она планировала: все пошло не так в марте 2020 года.





"На самом деле я была на кампусе на первом курсе, а на втором курсе случился ковид, поэтому мне пришлось лететь обратно в Сингапур, и мы не ожидали, что границы будут закрыты так долго, поэтому я застряла почти на два года."





Студентка факультета раннего детского развития очень ждала возвращения в университет.





Она одной из первых прилетела в Австралию, когда в декабре начали открывать границы.





"Это было просто сюрреалистично, я думала, мне так повезло, что я попала на этот рейс. Потому что мы понимали, что мест было очень мало, особенно на первый обратный рейс. Так что мне казалось, что я выиграла в лотерею."





До пандемии международное образование было крупнейшим экспортным сектором услуг Австралии стоимостью 40 миллиардов долларов.





Но когда границы закрылись и университеты перешли в режим онлайн, эта цифра сократилась вдвое и составила всего 22 миллиарда долларов.





Есть надежда, что 2022 год будет более успешным.





С момента открытия границ в декабре в страну прибыло уже 56 000 иностранных студентов.





И еще 50 000 человек подали заявления на новые студенческие визы.





Были опасения, что строгие пограничные правила Австралии удерживают некоторых студентов от возвращения, но исполнительный директор «Universities Australia» Катрина Джексон говорит, что пока еще слишком рано, чтобы делать какие-то выводы.





"У нас нет четких свидетельств того, что студенты из 144 стран, из которых обычно приезжают наши студенты, приняли решение поехать в другое место, очевидно, нам придется наблюдать, как это будет работать в течение следующих нескольких месяцев. Но, безусловно, цифры возвращающихся студентов действительно многообещающие, и мы просто очень рады их приезду."





Студентка отделения игрового дизайна Алиша Мохд Низуайшам из Малайзии была одной из тех, кто подумывал бросить курс в RMIT в Мельбурне.





"Пыталась всегда сохранять оптимизм в этой неопределенности в отношении открытия границ, закрытия, открытия, было время, когда я думала, может пора оставить RMIT ? И отправиться куда-нибудь еще, а не в Австралию?"





Но сейчас второкурсница говорит, что рада тому, что все же дождалась и наслаждается жизнью в Мельбурне.





"Здесь очень разнообразное общество, поэтому мне, как мусульманке и как азиатке, найти здесь еду на удивление очень легко. Найти халяльную еду очень легко, вокруг много халяльных заведений, поэтому еда очень хорошая - для тех, кто беспокоится об этом."





Она одна из 20 иностранных студентов, приехавших в центральный район Мельбурна на экскурсию.





Это ознакомительное мероприятие RMIT, чтобы лучше подготовить студентов к жизни в городе.





Эндрю Дюкар из Австралийско-индийского института говорит, что для иностранных студентов жизненно важно наладить прочные социальные контакты.





"Нам нужно подумать о том, как мы можем использовать энергию и навыки, которые приносят с собой иностранные студенты. Я думаю, что важно изменить саму идею о том, что иностранные студенты являются уязвимой группой, которую мы должны поддерживать, потому что иностранные студенты приносят с собой ряд навыков, и нам нужно их распознавать и пытаться использовать."





В этой туристической группе также Кушик Мукерджи и Кэлвин Фернандо из Индии.





Ребята уже нашли общие интересы.





Они говорят, что с нетерпением ждут возможности найти новых друзей и начать учебу.





« С нетерпением жду возможности найти много друзей, много знакомств в индустрии, попробовать новые блюда здесь, в Мельбурне».





«В первую очередь я хочу учиться здесь, но я также ищу работу, занимаюсь волонтерством, так что да, жизнь кипит».





LISTEN TO Иностранные студенты возвращаются в австралийские университеты SBS Russian 17/02/2022 07:59 Play





Пакуют чемоданы и студенты из России – такие как Римма Одношевина из Екатеринбурга. Она уже купила билеты на 22 февраля, рейсом через Москву и Абу-Даби в Сидней. Говорит, что визу получила быстро и после курсов английского планирует пойти в университет.





«Виза у меня на год и я планирую в течение полугода выучить язык и сдать международный экзамен. Я уже в России учусь в аспирантуре и, если потяну, буду учиться в двух университетах в аспирантуре, а если не получится, то выберу что-то одно. Но английский мне нужен для написания статей и поиска информации для исследовательской работы».





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