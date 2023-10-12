"Визы подкласса 500 дают возможность официально работать в Австралии и привезти сюда семью"

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Татьяна Грин, основательница и руководитель школы The Green Academy, Photo credit: The Green Academy

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Интервью с Татьяной Грин, основателем и руководителем The Green Academy, которая недавно получила государственную лицензию на обучение иностранных студентов.

Информация в этом интервью не является руководством к действию. Для получения официальной информации по студенческим и другим визам в Австралию зайдите на сайт
Департамента внутренних дел
или обратитесь за консультацией к зарегистрированному иммиграционному агенту.

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