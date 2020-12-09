Исследование: Получатели Jobseeker раньше жили на $7 в день

В организации изучили ситуацию 600 человек, которые получают пособие по безработице, и пришли к выводу, что их уровень жизни значительно улучшился с тех пор, как они начали получать на 250 долларов за две недели больше.





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Лидеру сиднейской музыкальной группы Hellions Дрею Феву пришлось поставить на паузу свою музыкальную карьеру из-за коронавирусных ограничений.





С тех пор ему удалось устроиться работу с частичной занятостью в организации Canice's Soup Kitchen, которая предоставляет бесплатные обеды нуждающимся. Он также получает некоторые выплаты от Centrelink.





Однако в конце двухнедельного периода ему непросто оплатить свои счета.





«Я думаю, это примерно четверть того, что я обычно зарабатывал».





Суммы выплат по правительственной программе JobSeeker в апреле увеличились вдвое – коронавирусная поддержка составила 550 долларов за две недели.





В сентября эта сумма снизилась до 250 долларов, и ее снова понизят в январе. В следующем марте коронавирусную поддержку для тех, кто находится в поиске работе, планируют отменить.





«Я думаю, у нас стало чуть меньше свободы с точки зрения того, чем заняться в свободное время. Я полагаю, что это было привилегией, но в то же время вам хотелось бы иметь возможность делать эти вещи».





Благотворительная организация Anglicare Australia выступает за то, чтобы выплаты по программе JobSeeker постоянно оставались на текущем – повышенном – уровне.





Исполнительный директор Кейси Чамберс говорит, что дополнительные выплаты значительно повысили уровень жизни людей.





«Нам нужно позволить людям жить досточно, не за чертой бедности, пока они ищут работу, заботятся о своих детях и работают в качестве волонтеров на пользу обществу».





Исследование благотворителей выявило, что до коронавируса у 41 процента опрошенных оставалось меньше 7 долларов в день после оплаты аренды. 72 процента респондентов регулярно пропускали приемы пищи.





После введения коронавирусной поддержки число людей, которые живут меньше, чем на 7 долларов в день, уменьшилось вдвое.





58 процентов опрошенных сказали, что могли бы позволить себе более стабильное жилье, если бы выплаты стали постоянными.





Спикер Министерства социальных служб Анне Растон сказала SBS News, что правительство «сосредоточено на достижении баланса между временно увеличенной поддержкой безработных австралийцев, пока как рынок труда остается слабым, и в то же время стимулированием людей приступать к работе по мере ее появления».



