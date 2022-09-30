Сиднейский кот нашел своих хозяев после 2-х летнего расставания

SBS на русском языкеOther ways to listen Сиднейский кот нашел своих хозяев после 2-х летнего расставанияPlay09:16SBS на русском языкеOther ways to listen Photo by SBS RussianGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.48MB)Published 30 September 2022 at 2:41pmBy Victoria StankeevaSource: SBS Добрая история о том, как к отчаявшимся найти потерянного кота хозяевам, через два с половиной года, вернулся любимчик Буритто.Published 30 September 2022 at 2:41pmBy Victoria StankeevaSource: SBSСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. AdvertisementЧитайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesНовости SBS на русском языке - 30.09.2022Победитель Сиднейского фортепьянного конкурса Александр Гаджиев ждет встречи с австралийской публикой"Как только вы перестаете думать о своей информационной безопасности, вы становитесь уязвимыми"Программа SBS Russian - эфир от 29.09.2022