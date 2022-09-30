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Сиднейский кот нашел своих хозяев после 2-х летнего расставания

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Published 30 September 2022 at 2:41pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS

Добрая история о том, как к отчаявшимся найти потерянного кота хозяевам, через два с половиной года, вернулся любимчик Буритто.

Published 30 September 2022 at 2:41pm
By Victoria Stankeeva
Source: SBS
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