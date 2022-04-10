Федеральные выборы в Австралии состоятся 21 мая

Федеральные выборы в Австралии состоятся 21 маяPlay02:18Waziri Mkuu Scott Morrison na Kiongozi wa Upinzani Anthony Albanese. Source: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (2.2MB) Сегодня в Канберре премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что следующие федеральные выборы состоятся 21 мая 2022 года.Полезные ссылкиСкоро выборы в Австралии: как зарегистрироваться в качестве избирателя?READ MOREПервые выборы в Австралии? Вот что нужно сделатьСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод