Первые выборы в Австралии? Вот что нужно сделать

Первые выборы в Австралии? Вот что нужно сделатьPlay08:17 Source: AECGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.94MB) Федеральные выборы объявят совсем скоро. Вот что нужно сделать, чтобы проголосовать.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод