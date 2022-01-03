Темная изнанка индустрии авокадо

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В кафе по всей Австралии авокадо подают на тостах, в салатах или в виде мексиканского гуакамоле.





Это очень популярные блюда.





Мировое производство авокадо за последние 20 лет выросло вдвое.





Австралийцы увеличили потребление авокадо до 3,8 кг на человека в год.





Но некоторые кулинары стали отказываться от этого продукта, ссылаясь на воздействие его производства на окружающую среду.





Популярные мексиканские рестораны в Великобритании, США и Канаде предлагают взамен гуакамоле из гороха, цуккини или топинамбура.





Почему это происходит? Согласно некоторым исследованиям, для выращивания одного авокадо нужны сотни литров воды.





Хонор Элдридж из благотворительной организации Plant Life говорит, что это большая проблема.





«Это действительно очень любящее воду растение. И преимущественно авокадо выращивают в Мексике, которая, как знают те, кто был там, является довольно теплым местом, и и так испытывает недостаток воды».





По ее словам, производство авокадо негативно сказывается на окружающей среде.







"Средний рабочий на плантации, где выращивают авокадо, зарабатывает 60 долларов в день, а минимальная заработная плата в Мексике составляет пять долларов в день. Это означает, что все больше и больше земли отдают под производство авокадо, и теперь его выращивают и на тех площадях, которые раньше были дикой природой или были лесными массивами. Это оказывает влияние на биоразнообразие окружающей среды".





В шикарном мексиканском фьюжн-ресторане Col в Лондоне шеф-повар Сантьяго Ластра предлагает новый взгляд на знакомые блюда:







"Итак, мы делаем гуакамоле, но из фисташек, а не из авокадо. И мы собираемся использовать его для приготовления салата из осьминога, заправленного ферментированным крыжовником и слегка подгоревшим соусом из скотча. Для меня фисташки - это как действительно изысканная версия авокадо. Они зеленые. У них такая же кремовая текстура и сладкий привкус, как у авокадо. Мы поджариваем фисташки и измельчаем их, а затем добавляем ферментированный крыжовник".





Сантьяго говорит, что отказался от авокадо не только из-за его воздействия на окружающую среду.





Еще одна причина - это связь его производства с организованной преступностью.





Фалько Эрнст работает в Международной кризисной группе в Мехико.







"Первые мои встречи с торговцами наркотиками, которые потом занялись авокадо, были около 10 лет назад, так что это продолжается уже довольно давно. И за это время было много жертв. Семьи, которые занимались производством ранее, им пришлось бежать, например, в Соединенные Штаты, потому что их просто выжили. И прямое физическое насилие применялось группами, которые хотели добиться от производителей платежей за охрану, что привело к исчезновениям людей, членов семьи, убийству рабочих. Так что цена огромная".







А на кухне мексиканского ресторана фисташко-моли повара Сантьяго Ластра почти готово.





Подается с двумя круглыми хрустящими лепешками.





"Черная сделана из голубой кукурузы. А белая - из белой кукурузой. И что мы делаем, так это щедро смазываем лепешки фисташко-моли. Теперь положим немного этого осьминога сверху - вот так. Они обожают это блюдо".





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