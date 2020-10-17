Семья Фатыховых перебралась в Мельбурн во время пандемии и открыла шоколадную студию

Семья Фатыховых переехала в Мельбурн из Казани в мае этого года. За несколько месяцев жизни в Австралии они так и не успели толком ничего посмотреть из-за коронавирусных ограничений. Зато нашли новое увлечение и открыли свою небольшую шоколадную студию Choco-Croco.

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Валерия Фатыхова в России работала молекулярным биологом, ее муж Айрат - инженером, так что с переездом супруги сменили не только страну, но и область деятельности.