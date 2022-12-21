Праздничный сезон в этом году оказался особенно сложным для многих семей из-за роста стоимости жизни

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Звук колокольчика вы можете услышать каждый день в Фонде преподобного Билла Крюса на западе Сиднея. Это означает, что завтрак и обед для самых уязвимых слоев населения готов. Фонд работает уже более 30 лет.





А в этот праздничный сезон сотрудники фонда преподобного Билла отмечают, что с начала пандемии они видят в четыре раза больше людей, нуждающихся в помощи.





"Это связано со всеми теми вещами, о которых мы слышим все время: стоимость жизни, инфляция, война в Украине, разные причины, которые приводят сюда людей. Многие люди откладывали деньги во время пандемии и сейчас они начинают заканчиваться. Так что по мере того, как сбережения людей сокращаются, мы видим, что приезжает еще больше людей. Мы ожидаем настоящее цунами из людей".





В этот праздничный сезон волонтеры работают больше часов, чтобы удовлетворить спрос. Они планируют упаковать около 52 тонн еды в более чем 7000 рождественских корзин. И в Фонде преподобного Крюса говорят, что не только еда раздается тысячам людей, которые в противном случае остались бы без самого необходимого, но и многое другое.





"Это не только еда: здесь можно увидеть игрушки для детей. Также у нас есть наборы туалетных принадлежностей для женщин. Мы пытаемся сказать всем этим, что каждый заслуживает внимания и уважения".





Коррин — всего лишь одна из многих членов фонда. Она говорит, что это изменило ее жизнь.





"Год назад я сама была в сложной ситуации. И они помогали мне с продуктовыми корзинами, а также с едой, завтраком и обедом. У меня были финансовые трудности и я обратилась к врачу здесь. Здесь так много разных вещей, которыми я занимаюсь. И это помогло мне снова стать частью сообщества. Да, это было благословением. Моя жизнь так сильно изменилась".





Теперь она привлекает и других людей, находящихся в аналогичном положении к работе фонда.





"Здесь так много людей, которые могут помочь. И это может дать вам ту поддержку, в которой вы нуждаетесь. Нет осуждения, люди будут проявлять любовь и заботу и действительно поддерживать. Так что присоединяйтесь".





Неподалеку в St Vincent de Paul волонтеры также работают круглосуточно, упаковывая бутерброды и продукты для доставки по всему Новому Южному Уэльсу.





Рассказывает волонтер Жозефина Чарбель.





"Нет ни одной конкретной области, где я могу сказать, что не было увеличения числа людей, нуждающихся в нашей поддержке. В среднем мы экономим человеку от 80 до 100 долларов на семью на продуктах питания, которыми затем они могут оплачивать счета за коммунальные услуги, получать медицинскую помощь или оплачивать лекарства, собирать ланчи для своих детей, отправлять их на экскурсии, а также участвовать в жизни сообщества, выпивая иногда чашечку кофе для поддержания связи".





Она говорит, что спрос резко возрос.





"Наши данные только что удвоились. Таким образом, в среднем каждый месяц мы обслуживаем более 3000 человек. И для меня это не абстрактное число, это люди, у которых есть своя история, и ее нужно уважать. И это именно то, что делают наши фургончики. Мы гуманизируем то, что с ними происходит, и понимаем, где они находятся в текущей ситуации, даем им возможность взять под контроль свою жизнь, опять же, с помощью наших услуг".





Во многом это происходит из-за роста стоимости жизни, поскольку инфляция подскочила до 40-летнего максимума, затрагивая все сферы.





Согласно последнему исследованию Salvation Army, каждая седьмая австралийская семья не может позволить себе такие предметы первой необходимости, как еда или бензин.﻿





Из-за этих финансовых трудностей благотворительная организация ожидает, что более двух миллионов австралийцев обратятся за поддержкой в ​​это Рождество.





Ежегодный опрос Австралийского Красного Креста показал, что только половина опрошенных сказали, что с нетерпением ждут предстоящего праздничного сезона, по сравнению с 60% в прошлом году.





Исполнительный директор St Vincent de Paul Сэм Кросби говорит, что их благотворительная организация была в этом году перегружена работой.





"В этом году мы увидели 34 000 семей, которые за последний год поддерживают около 70 000 человек. И подавляющее большинство из них связано с отсутствием продовольственной безопасности. Люди, которые буквально не могут прокормить себя и свои семьи в наше время".





Он говорит, что с повышенным спросом на продукты питания растет и спрос на волонтеров.





"Они могут раздавать еду, раздавать фрукты и овощи, хлеб и другие продукты, которые действительно облегчат людям жизнь. Но нам нужна дополнительная помощь. Нам нужно, чтобы сообщество поддержало нас".







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