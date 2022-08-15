Global Peace Index: Австралия опустилась на две строчки, Россия - в последней десятке

ТРАНСКРИПТ (в подстрочном переводе)





Измерение показателей миролюбия в этом противоречивом мире.





Миролюбие определяется как отсутствие насилия или страха перед насилием; жизнь без войны, раздоров, волнений или беспорядков.





Вышел 15-й ежегодный Глобальный рейтинг миролюбивых стран , подготовленный Институтом экономики и мира.





Согласно отчету, только три из девяти регионов земного шара за последний год стали более мирными.





В рейтинге представлены 163 страны, которые ранжируются по уровню миролюбия.





Он охватывает 99,7% населения мира, и при его составлении применяются 23 качественных и количественных показателя, которые оценивают три сферы: уровень общественной безопасности; масштабы продолжающихся конфликтов; и степень милитаризации.





Индекс этого года также показал, что 87 стран стали более мирными, а в 73-х странах показатели ухудшились.





Томас Морган, заместитель директора по исследованиям Института экономики и мира, объясняет, почему Австралия опустилась на 16-е место.





«Понижение с 14-го места - это результат милитаризации, увеличения военных расходов в процентах от ВВП, а также увеличения импорта и экспорта оружия».





2021 GLOBAL PEACE INDEX Source: Source: Institute for Economics & Peace





Исландия остается самой мирной страной во всем мире - эту позицию она занимает с 2008 года.





К ней наверху списка присоединились Новая Зеландия, Дания, Португалия и Словения.





Говорит основатель и председатель Института экономики и мира Стив Киллалэй.





"Есть ряд показателей, которые ассоциируются с очень мирными нациями. Это такие моменты, как хорошо функционирующее правительство, сильная бизнес-сфера, свободный доступ к информации и свободные СМИ, высокий уровень человеческого капитала, справедливое распределение ресурсов в обществе и признание прав других людей. Все эти моменты объединяются в систему".





Восемь стран из первой десятки расположены в Европе. Это максимум европейский стран в десятке за 15-летнюю историю Индекса.





Сингапур выбыл из первой десятки, его сменила Ирландия, которая улучшила свои показатели, переместившись вверх на три позиции.





По оценкам, экономические последствия от насилия увеличились в 2020 году до 14,96 триллиона долларов - это эквивалентно 11,6 процента мирового валового внутреннего продукта или 1 942 долларам на человека, и в основном цифры выросли из-за увеличения военных расходов.

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90 стран зарегистрировали рост террористической активности, и только 50 стран отметили низкий уровень терроризма.





Между тем число людей, погибших от терроризма, снижается уже несколько лет. После пика в 2014 году во время гражданской войны в Сирии - общее количество смертей, связанных с терроризмом, снижалось каждый год в течение последних шести лет.





Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд предупреждает, что продолжающиеся конфликты и кризисы нельзя игнорировать.





"После 10 лет войны Сирия переживает крупнейший в мире кризис беженцев. Сейчас там 6,6 миллиона сирийских беженцев. Мысль о том, что мы позволим еще больше страдать людям в этом регионе, которые обращаются к международному сообществу за солидарностью и надеждой, просто мучительна".





Эксперты предупреждают о новой волне напряженности и неопределенности в результате пандемии COVID-19 и нарастании противоречий между крупными державами.





Все влияние пандемии на мир во всем мире еще предстоит оценить.





Отчет показывает, что насилие в некоторых его проявлениях уменьшилось, но растущее беспокойство по поводу локдаунов и экономической неопределенности привело к росту гражданских беспорядков в прошлом году.





Г-н Киллалэй говорит, что в период с января 2020 года по апрель 2021 года было зарегистрировано более 5 000 насильственных событий, связанных с пандемией.





"Пандемия повлияла на политическую стабильность во многих странах. Она также увеличила количество демонстраций с применением насилия, но это не единственная причина насильственных протестов. В самом начале локдаунов мы наблюдали улучшение показателей спокойствия и миролюбия. Это было вызвано тем, что люди не так часто выходили на улицу. Убийства, насильственные преступления, смерть на полях сражений, внутренние конфликты - все эти показатели несколько улучшились. Но все они снова вернулись к уровню, предшествующему пандемии".





Авторы отчета обнаружили, что почти 85 процентов австралийцев азиатского происхождения сообщили по крайней мере об одном случае дискриминации в течение 2020 года.





Новые свидетельства показывают, что жертвами проявления ненависти становятся и другие группы, такие как индийские и шри-ланкийские мусульмане.





В преддверии Всемирного дня беженцев, который отмечается 20 июня, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш подчеркнул негативное влияние дискриминации и войн.





"Война, насилие и преследования вынудили более 80 миллионов человек по всему миру покинуть свои дома, бросив все, чтобы спасти себя и свои семьи. Нам нужна дополнительная поддержка со стороны правительств, частного сектора, сообществ и отдельных лиц, если мы хотим вместе двигаться к более инклюзивному будущему, свободному от дискриминации".





В конце списка Индекса миролюбия четвертый год подряд находится Афганистан как наименее мирная страна, перед ним идут Йемен, Сирия, Южный Судан и Ирак.





Замыкает десятку стран в конце списка Россия - на 154-й позиции между Центральной африканской республикой и Суданом. У Северной Кореи показатели лучше - она на 151-м месте. Украина на 142, поднявшись на 6 пунктов, а Беларусь - на 117-м, опустившись на 19 позиций. GLOBAL PEACE INDEX 2021 Source: Source: Institute for Economics & Peace Ближний Восток и Северная Африка по-прежнему остаются наименее мирными регионами земного шара.





Наибольшее снижение показателей миролюбия наблюдалось в Северной Америке.





Г-н Киллалэй говорит, что массовые гражданские беспорядки в Соединенных Штатах привели к росту преступности и демонстрациям с применением насилия.





«Если мы посмотрим на Северную Америку - в нее входят две страны. Одна из них - Канада, показатели которой немного улучшились, и США, где произошло резкое падение по целому ряду показателей. Увеличилось количество убийств, насильственных преступлений, демонстрации были хуже, нарастала политическая нестабильность, равно как и террор, спонсируемый государством, или политический террор».





С 2008 года количество демонстраций с применением насилия выросло в 61 стране, а в мире протестные движения выросли на 244 процента в виде беспорядков, всеобщих забастовок и антиправительственных демонстраций.





Насилие названо самым большим риском для повседневной безопасности почти в трети из оцениваемых стран и является вторым по величине глобальным риском после дорожно-транспортных происшествий.





На вопрос, сможет ли человечество достичь мира во всем мире, г-н Киллалэй ответил так:





"Со временем земной шар становится более мирным. Если вернуться в доисторические времена, около трети людей погибали насильственной смертью. Мир - понятие относительное. Его нужно сравнивать с чем-то. Даже в самых мирных обществах есть какие-то отдельные проявления насилия, а в наиболее жестоких обществах есть области, которые являются относительно мирными. И нам нужно быть реалистами в этом отношении и подумать, как добиться улучшения мирных показателей на 5, 10, 15 процентов, а затем подумать о следующем этапе".





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