Итоги теннисной недели

Итоги теннисной неделиPlay11:35Melbourne Park. Photo credit Alexander Bogatyrev Source: Photo by Alexander BogatyrevGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (21.22MB) Завершается открытый чемпионат Австралии по теннису, сегодня и завтра – долгожданные финалы. Итоги увлекательной недели в материале Симы Цыскиной.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод