"В моей смерти прошу винить Министерство здравоохранения"

An employee wearing protective equipment walks in a passage at the headquarters of Russia's biotech company BIOCAD.

Source: Getty

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В социальных сетях все чаще стали появляться посты русскоязычных австралийцев, которые пишут о своих родственниках в России, заболевших коронавирусом - люди просят совета, ищут тех, у кого есть знакомые в службах здравоохранения разных городов, узнают, как вылететь из Австралии. Мы записали эти две истории, чтобы напомнить вам, как важно соблюдать все рекомендации служб здравоохранения, чтобы не допустить новой волны, а также чтобы поддержать наших коллег из далекой Читы, которые не побоялись рассказать историю погибшей женщины и смогли достучаться до властей.

В социальных сетях все чаще стали появляться посты русскоязычных австралийцев, которые пишут о своих родственниках в России, заболевших коронавирусом, - люди просят совета, ищут тех, у кого есть знакомые в службах здравоохранения разных городов, узнают, как вылететь из Австралии.

Особенно тяжелая ситуация, по свидетельствам СМИ и со слов очевидцев, в отдаленных от Москвы городах, где не хватает ни лекарств, ни мест в больницах. 

О первой печальной истории мы узнали от наших коллег из информационного портала
Чита ру
. В их материале "
Минздрав начал проверку по факту смерти читинки, записавшей видео об отсутствии помощи
" было опубликовано видео 64-летней жительницы Читы, заболевшей коронавирусом и записавшей ролик о бездействии медиков. После того как женщина скончалась, видео выложил в сеть ее сын. 

Журналист Чита Ру Юлия Скорнякова рассказала, как публичная смерть пенсионерки привела хоть к небольшим, но положительным сдвигам в работе системы здравоохранения края.

Вторая история, которой поделилась Анна из Австралии, о ситуации с коронавирусом в Хабаровске и о трагичной судьбе другой женщины, которая погибла от болезни в начале ноября. 

Жители Австралии должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров от других. Проверьте ограничения вашей юрисдикции на сборы.

Если вы испытываете симптомы простуды или гриппа, оставайтесь дома и запишитесь на тест, позвонив своему врачу или на горячую линию по коронавирусу по телефону: 1800 020 080. Новости и информация доступны на 63 языках на сайте: 
sbs.com.au/coronavirus


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