"В моей смерти прошу винить Министерство здравоохранения"

В социальных сетях все чаще стали появляться посты русскоязычных австралийцев, которые пишут о своих родственниках в России, заболевших коронавирусом, - люди просят совета, ищут тех, у кого есть знакомые в службах здравоохранения разных городов, узнают, как вылететь из Австралии.
Особенно тяжелая ситуация, по свидетельствам СМИ и со слов очевидцев, в отдаленных от Москвы городах, где не хватает ни лекарств, ни мест в больницах.
О первой печальной истории мы узнали от наших коллег из информационного портала . В их материале "" было опубликовано видео 64-летней жительницы Читы, заболевшей коронавирусом и записавшей ролик о бездействии медиков. После того как женщина скончалась, видео выложил в сеть ее сын.
Журналист Чита Ру Юлия Скорнякова рассказала, как публичная смерть пенсионерки привела хоть к небольшим, но положительным сдвигам в работе системы здравоохранения края.
Вторая история, которой поделилась Анна из Австралии, о ситуации с коронавирусом в Хабаровске и о трагичной судьбе другой женщины, которая погибла от болезни в начале ноября.
Жители Австралии должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров от других. Проверьте ограничения вашей юрисдикции на сборы.
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