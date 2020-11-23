"В моей смерти прошу винить Министерство здравоохранения"

В социальных сетях все чаще стали появляться посты русскоязычных австралийцев, которые пишут о своих родственниках в России, заболевших коронавирусом, - люди просят совета, ищут тех, у кого есть знакомые в службах здравоохранения разных городов, узнают, как вылететь из Австралии.





Особенно тяжелая ситуация, по свидетельствам СМИ и со слов очевидцев, в отдаленных от Москвы городах, где не хватает ни лекарств, ни мест в больницах.





О первой печальной истории мы узнали от наших коллег из информационного портала Чита ру . В их материале " Минздрав начал проверку по факту смерти читинки, записавшей видео об отсутствии помощи " было опубликовано видео 64-летней жительницы Читы, заболевшей коронавирусом и записавшей ролик о бездействии медиков. После того как женщина скончалась, видео выложил в сеть ее сын.





Журналист Чита Ру Юлия Скорнякова рассказала, как публичная смерть пенсионерки привела хоть к небольшим, но положительным сдвигам в работе системы здравоохранения края.





Вторая история, которой поделилась Анна из Австралии, о ситуации с коронавирусом в Хабаровске и о трагичной судьбе другой женщины, которая погибла от болезни в начале ноября.





Жители Австралии должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров от других. Проверьте ограничения вашей юрисдикции на сборы.



