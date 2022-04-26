Рассказывает востоковед, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Леонид Петров.
«Соломоновы острова были одним из самых проблемных островных государств»
Leonid A. Petrov (PhD) Acting Dean, The International College of Management, Sydney Source: Supplied by Leonid Petrov
Одной из главных тем уже вторую неделю является заключение соглашения о безопасности между Соломоновыми островами и Китаем. Что это за соглашение, причем тут Австралия и возможно ли создание военной базы Китая на Соломоновых островах?
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