«Соломоновы острова были одним из самых проблемных островных государств»

Leonid Petrov, ICMS

Leonid A. Petrov (PhD) Acting Dean, The International College of Management, Sydney Source: Supplied by Leonid Petrov

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Одной из главных тем уже вторую неделю является заключение соглашения о безопасности между Соломоновыми островами и Китаем. Что это за соглашение, причем тут Австралия и возможно ли создание военной базы Китая на Соломоновых островах?

Рассказывает востоковед, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Леонид Петров.
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