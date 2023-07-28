Украинская фехтовальщица после победы отказалась жать руку российской сопернице. Ее дисквалифицировали

Ukrainian fencer Olga Kharlan

Ukrainian fencer Olga Kharlan Source: AAP / Federico Gambarini/dpa

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

32-летняя фехтовальщица Ольга Харлан, которая является одной из самых титулованных спортсменок Украины, отказалась пожать руку сопернице из России и была дисквалифицирована.

READ MORE

Washington Post: Путин был «парализован» во время мятежа Пригожина

Слушайте 
программу на русском языке SBS
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод