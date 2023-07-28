Украинская фехтовальщица после победы отказалась жать руку российской сопернице. Ее дисквалифицировали

Украинская фехтовальщица после победы отказалась жать руку российской сопернице. Ее дисквалифицировалиPlay03:49Ukrainian fencer Olga Kharlan Source: AAP / Federico Gambarini/dpaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.5MB) 32-летняя фехтовальщица Ольга Харлан, которая является одной из самых титулованных спортсменок Украины, отказалась пожать руку сопернице из России и была дисквалифицирована.READ MOREWashington Post: Путин был «парализован» во время мятежа ПригожинаСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод