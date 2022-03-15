"Зубами вгрызаются в каждый клочок родной земли"Play02:53 Source: SBS RussianGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.29MB) В аудио и текстовых сообщениях жители Украины рассказывают о том, на что стала похожа их жизнь в последние дни. Все источники перед публикацией проверяются SBS Russian.READ MORE"Надеюсь, кто-нибудь поделится с ней своей едой""Настя, где взять бронежилет?""Ночь в Киеве прошла относительно тихо""Я прячусь в укрытии""Мама, я еще жив""Счастья больше нет"READ MORE"Собираю тряпки для маскировки"ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод