"Зубами вгрызаются в каждый клочок родной земли"

Letters from Ukraine

Source: SBS Russian

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В аудио и текстовых сообщениях жители Украины рассказывают о том, на что стала похожа их жизнь в последние дни. Все источники перед публикацией проверяются SBS Russian.

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