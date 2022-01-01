Россия за неделю: вырос индекс оливье и отмена авиарейсов

Россия за неделю: вырос индекс оливье и отмена авиарейсовPlay03:23 Source: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.21MB) Новогодний выпуск рубрики "Россия за неделю": сколько стоит оливье и любят ли россияне корпоративы?Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод