Россия за неделю: США считают, что РФ может напасть на Украину во время Олимпиады

- Согласно зявлению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Россия может напасть на Украину во время Олимпиады;





- Американские граждане, которые сейчас находятся на территории Украины, должны как можно быстрее покинуть ее из-за опасений в связи с возможной российской агрессией;





- В субботу вечером Джо Байден проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным.











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