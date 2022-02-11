Россия за неделю: США считают, что РФ может напасть на Украину во время Олимпиады

- Согласно зявлению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Россия может напасть на Украину во время Олимпиады;
- Американские граждане, которые сейчас находятся на территории Украины, должны как можно быстрее покинуть ее из-за опасений в связи с возможной российской агрессией;
- В субботу вечером Джо Байден проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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