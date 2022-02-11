Россия за неделю: США считают, что РФ может напасть на Украину во время Олимпиады

SBS Russian (This week in Russia)

Source: SBS

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О новостях России этой недели, на которые мы обратили внимание:

- Согласно зявлению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Россия может напасть на Украину во время Олимпиады; 

- Американские граждане, которые сейчас находятся на территории Украины, должны как можно быстрее покинуть ее из-за опасений в связи с возможной российской агрессией;

 - В субботу вечером Джо Байден проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным.

 

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 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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