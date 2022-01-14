Россия за неделю: Украина, хакеры и Гай Ричи

Россия за неделю: Украина, хакеры и Гай РичиPlay02:57 Source: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.41MB) Зеленский предложил провести встречу в Путиным и Байденом; новые учения на границе Украины; спецоперация против хакеров REvil; падение рубля; «Кинопоиск» спродюссирует фильм Гая Ричи.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод