Россия за неделю: Россия выслала заместителя посла США, Путин выделил 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса в Ростовскую область

- Заместителя посла США в Москве Барта Гормана выслали из России;
- МИД России опубликовало ответы для США по гарантиям безопасности;
- По данным американской разведки, объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был "преднамеренной уловкой";
- В Киеве заявили о готовности сделать "всё необходимое" для прекращения огня в Донбассе;
- Президент России Владимир Путин дал поручение выдать каждому беженцу из ДНР и ЛНР 10 тысяч рублей. Покидающих Донбасс принимают в Ростовской области.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .