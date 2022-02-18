Россия за неделю: Россия выслала заместителя посла США, Путин выделил 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса в Ростовскую область

Заместителя посла США в Москве Барта Гормана выслали из России;

МИД России опубликовало ответы для США по гарантиям безопасности;

По данным американской разведки, объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был "преднамеренной уловкой";

В Киеве заявили о готовности сделать "всё необходимое" для прекращения огня в Донбассе;