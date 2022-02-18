Россия за неделю: Россия выслала заместителя посла США, Путин выделил 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса в Ростовскую область

SBS Russian (This week in Russia)

Source: SBS

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О политических новостях России этой недели, на которые мы обратили внимание:

  • Заместителя посла США в Москве Барта Гормана выслали из России;
  • МИД России опубликовало ответы для США по гарантиям безопасности;
  • По данным американской разведки, объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был "преднамеренной уловкой";
  • В Киеве заявили о готовности сделать "всё необходимое" для прекращения огня в Донбассе;
  • Президент России Владимир Путин дал поручение выдать каждому беженцу из ДНР и ЛНР 10 тысяч рублей. Покидающих Донбасс принимают в Ростовской области.
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 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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