Россия за неделю: расследование Навального, правильна ли статистика по COVID, где встретят Новый год россияне

Россия за неделю: расследование Навального, правильна ли статистика по COVID, где встретят Новый год россиянеPlay07:48 Source: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.31MB) Обзор главных событий прошедшей недели в России.- Алексей Навальный в своем расследовании поговорил со своими отправителями;- Заболевших КОВИДом в России может быть в разы больше;- Где россияне будут встречать Новый год?ShareLatest podcast episodesУчим английский. Как сказать о том, что вы не поняли собеседникаНовости SBS на русском языке — 1.11.2023Как понять, что у ребенка проблемы с психическим здоровьем?От сталинских политзаключенных к путинским: Письма, песни, память