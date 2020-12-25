Россия за неделю: расследование Навального, правильна ли статистика по COVID, где встретят Новый год россияне

SBS Russian (This week in Russia)

Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Обзор главных событий прошедшей недели в России.

- Алексей Навальный в своем расследовании поговорил со своими отправителями;

- Заболевших КОВИДом в России может быть в разы больше;

-  Где россияне будут встречать Новый год?

Share

Latest podcast episodes

Adult students asking questions in computer lab

Учим английский. Как сказать о том, что вы не поняли собеседника

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 1.11.2023

Curfew Reintroduced Across Metropolitan Melbourne As Victoria Continues To Record New COVID-19 Cases

Как понять, что у ребенка проблемы с психическим здоровьем?

Day of remembrance of political prisoners.jpg

От сталинских политзаключенных к путинским: Письма, песни, память