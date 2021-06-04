Россия за неделю: встреча Путина с Байденом, дело Гудкова и вакцинация

SBS Russian (This week in Russia)

Source: SBS

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Новости России, которые привлекли наше внимание на этой неделе: встреча Путина с Байденом, строительство "Северного потока - 2", дело Дмитрия Гудкова и вакцинация.

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