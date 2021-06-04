Россия за неделю: встреча Путина с Байденом, дело Гудкова и вакцинация

Россия за неделю: встреча Путина с Байденом, дело Гудкова и вакцинацияPlay05:41 Source: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.42MB) Новости России, которые привлекли наше внимание на этой неделе: встреча Путина с Байденом, строительство "Северного потока - 2", дело Дмитрия Гудкова и вакцинация.Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?Перейдите по этой ссылке, чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!ShareLatest podcast episodesПрограмма SBS Russian — эфир от 11.11.2023Обзор новостей недели SBS на русском языке — 11.11.2023Актриса Яна Зведенюк: «Благодаря настойчивости этих женщин у нас есть огромный массив русской литературы»Новости SBS на русском языке — 10.11.2023