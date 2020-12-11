Россия за неделю: последние коронавирусные сводки и с какими книгами россияне ассоциируют уходящий 2020 год

A Russian medical worker administers a shot of Russia's Sputnik V coronavirus vaccine in Moscow on 5 December, 2020.

A Russian medical worker administers a shot of Russia's Sputnik V coronavirus vaccine in Moscow on 5 December, 2020. Source: AP via AAP

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Самые обсуждаемые темы в российской прессе на этой неделе:

  • последние коронавирусные сводки из Москвы и других городов;
  • где в России Новый год праздновать можно только с отрицательным тестом на коронавирус;
  • с какими книгами россияне ассоциируют уходящий 2020 год.



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