- последние коронавирусные сводки из Москвы и других городов;
- где в России Новый год праздновать можно только с отрицательным тестом на коронавирус;
- с какими книгами россияне ассоциируют уходящий 2020 год.
Россия за неделю: последние коронавирусные сводки и с какими книгами россияне ассоциируют уходящий 2020 год
A Russian medical worker administers a shot of Russia's Sputnik V coronavirus vaccine in Moscow on 5 December, 2020. Source: AP via AAP
Самые обсуждаемые темы в российской прессе на этой неделе:
Share