Россия за неделю: вакцинация учителей, допросы стариков, шутки Кеосаяна

Llega a Argentina primer lote de 300.000 vacunas contra el covid-19 Sputnik V

Llega a Argentina primer lote de 300.000 vacunas contra el covid-19 Sputnik V Source: AAP Image/Valery Sharifulin/TASS/Sipa USA

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Самые обсуждаемые темы в российской прессе на этой неделе:

  • "Беспощадный ковидный мир": вакцина на старте
  • "Вновь продолжается бой": свидетелей Сталинградской битвы приглашают на допрос
  • Сеанс расизма на федеральном канале, или шутки Тиграна Кеосаяна.
  • Женщина-эпоха. Первый день зимы принес известие о большой утрате. Больше нет Ирины Александровны Антоновой.

 
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