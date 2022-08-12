Секретные документы в резидении Трампа: что может грозить экс-президенту США?

An aerial view of former President Donald Trump's Mar-a-Lago estate is seen on Wednesday, 10 August 2022, in Palm Beach, Florida. FBI agents took away with them a significant amount of classified files after the raid, which ignited a political firestorm in an already bitterly divided country.

An aerial view of former President Donald Trump's Mar-a-Lago estate is seen on Wednesday, 10 August 2022, in Palm Beach, Florida. FBI agents took away with them a significant amount of classified files after the raid, which ignited a political firestorm in an already bitterly divided country. Credit: AAP / AP

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«Совершенно секретные» документы изъяты в ходе обыска в доме Дональда Трампа во Флориде в рамках расследования, которое включает возможные нарушения Закона США о шпионаже.

Агенты ФБР обнаружили документы с пометкой «Совершенно секретно» во время обыска в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде.

Внезапный обыск был частично основан на подозрениях в нарушении Закона США о шпионаже, связанном с незаконным хранением секретных документов, говорится в ордере.

Некоторые из документов «предназначались для доступа только в специальных государственных учреждениях», говорится в документе федерального суда.

В списке вещей, изъятых из резиденции Трампа, есть информация о «президенте Франции».

Подробности о том, что может грозить бывшему президенту, который до сих пор отрицает результаты выборов 2020 года, слушайте в нашем сюжете.
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