Секретные документы в резидении Трампа: что может грозить экс-президенту США?

Агенты ФБР обнаружили документы с пометкой «Совершенно секретно» во время обыска в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде.
Внезапный обыск был частично основан на подозрениях в нарушении Закона США о шпионаже, связанном с незаконным хранением секретных документов, говорится в ордере.
Некоторые из документов «предназначались для доступа только в специальных государственных учреждениях», говорится в документе федерального суда.
В списке вещей, изъятых из резиденции Трампа, есть информация о «президенте Франции».
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