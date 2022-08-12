Секретные документы в резидении Трампа: что может грозить экс-президенту США?

Агенты ФБР обнаружили документы с пометкой «Совершенно секретно» во время обыска в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде.





Внезапный обыск был частично основан на подозрениях в нарушении Закона США о шпионаже, связанном с незаконным хранением секретных документов, говорится в ордере.





Некоторые из документов «предназначались для доступа только в специальных государственных учреждениях», говорится в документе федерального суда.





В списке вещей, изъятых из резиденции Трампа, есть информация о «президенте Франции».



