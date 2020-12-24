Историческое путешествие: Melbourne Town Hall

Christmas at Town Hall

Source: City of Melbourne

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

В этом году главной ратуше Мельбурна исполняется 150 лет. Екатерина Данова рассказывает об истории знаменитого здания.

Share

Latest podcast episodes

Adult students asking questions in computer lab

Учим английский. Как сказать о том, что вы не поняли собеседника

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 1.11.2023

Curfew Reintroduced Across Metropolitan Melbourne As Victoria Continues To Record New COVID-19 Cases

Как понять, что у ребенка проблемы с психическим здоровьем?

Day of remembrance of political prisoners.jpg

От сталинских политзаключенных к путинским: Письма, песни, память