Историческое путешествие: Melbourne Town Hall

Историческое путешествие: Melbourne Town HallPlay07:45 Source: City of MelbourneGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.2MB) В этом году главной ратуше Мельбурна исполняется 150 лет. Екатерина Данова рассказывает об истории знаменитого здания.ShareLatest podcast episodesУчим английский. Как сказать о том, что вы не поняли собеседникаНовости SBS на русском языке — 1.11.2023Как понять, что у ребенка проблемы с психическим здоровьем?От сталинских политзаключенных к путинским: Письма, песни, память