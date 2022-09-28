Оккупационные власти сообщают об успехе "референдумов" на украинских территориях

ТРАНСКРИПТ, аудио доступно в плеере.





Назначенный Россией чиновник сообщил, что доволен результатами организованных Кремлем референдумов в двух из четырех оккупированных областей Украины, которые показывают, что регионы будто бы проголосовали за присоединение к России.





По данным избирательных комиссий в Запорожье, 93,11% бюллетеней, поданных в ходе голосования, поддерживают аннексию, а в Херсоне уровень поддержки якобы составил 87,05%.





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В Запорожье председатель избирательной комиссии Альбина Беленькая заявила российскому государственному СМИ, что люди в восторге от этих итогов.





"Со слезами, с радостью, ждали этого момента, когда нас Россия возьмет к себе".





Но выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский был явно гораздо менее впечатлен.





"На глазах у всего мира Россия проводит этот так называемый фиктивный референдум на оккупированной территории Украины. Людей заставляют заполнять какие-то бумаги, угрожая автоматами. Все для красивой телетрансляции. Эти якобы итоги бутафорских референдумов были подготовлены заранее, как и эта принудительная выдача паспортов населению оккупированных территорий. Теперь - в чем причина этого? И ответ в следующем. Аннексия захваченных территорий. Это грубейшее нарушение устава ООН. Это попытка украсть территорию другого государства. Это попытка стереть нормы международного права. Это очень циничная попытка заставить мужское население на оккупированной территории Украины пойти в российскую армию с целью отправки их воевать против своей Родины".





Он повторил свой призыв к новым, жестким санкциям против России





"Прекратить это все можно только одним способом. Во-первых, это полная изоляция России в ответ на все, что она делает. Государство не может оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето. Если такое государство ведет политику геноцида прямо сейчас, держит мир в шаге от радиационной катастрофы и в то же время продолжает угрожать ядерными ударами. Россия должна быть исключена из всех международных организаций. Если такое исключение процедурно сложное, то ее участие должно быть приостановлено".





Референдумы были широко осуждены мировыми лидерами.





Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Киев и заявила встречающим ее официальным лицам, что Франция полна решимости поддержать Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.





"Франция сделала свой выбор. Это отказ вернуться к империализму и колониям, отказ от такого мира или от такого главы государства, который может в одиночку решить нарушить основополагающие принципы Устава Организации Объединенных Наций, нарушать самые элементарные нормы международного права и гуманитарного права, и вести бессмысленную, незаконную, несправедливую войну, угрожать самим основам международного порядка, основанного на правилах. И поэтому это касается всех нас."





Выступая на той же пресс-конференции, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европу занять очень жесткую позицию в отношении России после референдума.





"Мы увидим, насколько серьезно Евросоюз относится к проблеме так называемых референдумов. Недостаточно будет ввести только личные ограничения для тех, кто участвует в организации или проведении этих референдумов. Недостаточно будет ограничиваться малыми экономическими мерами; необходима чрезвычайно серьезная и эффективная реакция на конкретные вещи, которая затронет экономику России. Чем мягче будет реакция на так называемые референдумы, тем больше будет мотивация у России к дальнейшей эскалации и аннексии новых территорий".





Тем временем россияне продолжают бежать из своей страны после того, как президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для ведения боевых действий в Украине.





Казахстан и Грузия стали самыми популярными направлениями для тех, кто пересекает границу на машине, велосипеде или даже пешком.





Сообщается, что около 98 тысяч россиян пересекли границу Казахстана за последнюю неделю.





Кирилл, один из покидающих страну из-за мобилизации мужчин, рассказывает о своем сложном путешествии.





"Я из Москвы, сначала приехал в Саратов, последний билет купил. Потом оттуда очень много ходит такси, берут там бешеные деньги. вплоть до 20 тысяч кто-то предлагал просто до пробки на границе. Потом надо пешком до самой таможни километров 10, а там я стоял часов пять пока машину не поймал. Там надо искать машину. потому что пешком нельзя".





Глава Русской православной церкви заявил, что российские солдаты, погибшие при исполнении воинского долга на войне против Украины, будут очищены от всех своих грехов.





Патриарха Кирилла считают ключевым союзником президента России Владимира Путина.



