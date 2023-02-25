Митинг в поддержку Украины в Мельбурне: «Каждый из нас лично должен быть в этом смысле немножко украинцем»Play07:09Sima Tsyskin/SBS RussianGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.54MB) 24 февраля в Мельбурне прошла акция поддержки и солидарности с Украиной. По данным организаторов, акция собрала полторы тысячи человек.Слушайте такжеГод войны в Украине. Митинг русских против войны в СиднееСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesСША объявили о новых санкциях против России в годовщину вторжения в УкраинуПрограмма SBS Russian — эфир от 25.02.2023Новости SBS на русском языке — 25.02.2023Русская община в Сиднее готовится праздновать Масленицу. Некоторые считают, что это не время для веселья