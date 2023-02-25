Митинг в поддержку Украины в Мельбурне: «Каждый из нас лично должен быть в этом смысле немножко украинцем»

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Sima Tsyskin/SBS Russian

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24 февраля в Мельбурне прошла акция поддержки и солидарности с Украиной. По данным организаторов, акция собрала полторы тысячи человек.

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