Украинский ресторан в Торонто - центр поддержки местной общины

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После 24 февраля 2022 года украинский ресторан в Торонто превратился во многофункциональный центр Source: SBS

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После 24 февраля 2022 года украинский ресторан в Торонто превратился во многофункциональный центр, где за тарелкой борща и официанты, и повара, и уборщики рассказывают местным, почему война России в Украине – не просто где-то там, за океаном. В Торонто проживают почти 400 тысяч украинцев и эта цифра выросла из-за притока беженцев, спасающихся от войны.

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