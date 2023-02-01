Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История третья

Berlin Christopher Street Day (CSD)

23 July 2022, Berlin: A woman holds a sign reading "Make love not war" during Christopher Street Day (CSD). This year's motto for the parade for lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and queer rights is "United in Love! Against Hate, War and Discrimination." Credit: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images

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В преддверии World Pride 2023 в Сиднее мы собрали для вас несколько историй представителей украинского сообщества ЛГБТК+. В третьем эпизоде серии мы разговариваем со Светланой, представительницей сообщества Quarteera, объединяющего русскоязычных ЛГБТК+ людей в Берлине.

БЕСПЛАТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В АВСТРАЛИИ
  • Lifeline — круглосуточная психологическая помощь — 13 11 14
  • Beyond Blue — в случае суицидальных мыслей — 1300 22 4636
  • QLife — психологическая помощь для квир-людей — 1800 184 527
SBS Russian благодарит берлинское сообщество русскоязычных ЛГБТК+ людей
Quarteera
. У Quarteera есть свой
русскоязычный подкаст «Квир-беседы»
. Подкаст рассказывает истории квир-людей из Украины, Беларуси и России, вынужденных бежать от войны или от политических репрессий.

Напоминаем вам, что в военное время невозможно оперативно проверить достоверность информации.
Предыдущие эпизоды серии

Украинские ЛГБТК+ в оккупированных Россией территориях. История первая

Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История вторая

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программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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