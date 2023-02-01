Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История третья

БЕСПЛАТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В АВСТРАЛИИ
- Lifeline — круглосуточная психологическая помощь — 13 11 14
- Beyond Blue — в случае суицидальных мыслей — 1300 22 4636
- QLife — психологическая помощь для квир-людей — 1800 184 527
SBS Russian благодарит берлинское сообщество русскоязычных ЛГБТК+ людей . У Quarteera есть свой . Подкаст рассказывает истории квир-людей из Украины, Беларуси и России, вынужденных бежать от войны или от политических репрессий.
Напоминаем вам, что в военное время невозможно оперативно проверить достоверность информации.
Предыдущие эпизоды серии
Украинские ЛГБТК+ в оккупированных Россией территориях. История первая
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .