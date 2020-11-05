«Заявление Улуру от всего сердца» переведено на 60 языков

((ТРАНСКРИПТ))





Радиожурналистка SBS София Петрович обычно работает на новостных выпусках, готовя их для сербского сообщества Австралии.





Но последние несколько недель у нее был особенный проект.





Она кропотливо переводила “Заявление Улуру от всего сердца” - соглашение 250 делегатов от Коренных народов, в котором говорится о необходимости признания Коренных народов в конституции.





София говорит, что это вклад в укрепление взаимопонимания и связи между сербской общиной и Аборигенскими народами и Жителями островов Торресова пролива.





«Что касается сербской аудитории, они могут быть не знакомы с терминологией “Заявления Улуру от всего сердца”, но они определенно знают о борьбе и страданиях, и причинах для создания такого заявления у Коренных народов Австралии».





Сербский - это один из 63 языков, на которые заявление было переведено как в цифровом, так и в аудиоформатах журналистами SBS в рамках сотрудничества с “Улуру Диалог” и Центром прав Коренных народов Университета Нового Южного Уэльса.





Образовательная инициатива направлена на то, чтобы предоставить мультикультурным сообществам уникальную возможность познакомиться со взглядами Первых народов.





Исполнительный продюсер NITV Radio Керри-Ли Хардинг, женщина народов Koa, Kanolu, Juru и Wulguru-kaba, говорит, что это важный шаг.





“Перевод «Заявления Улуру от всего сердца» на разные языки дает нам возможность достучаться до мультикультурных групп по всей Австралии. Я думаю, что существует связь между Аборигенскими народами и Жителями островов Торресова пролива и людьми из разных языковых сообществ, поскольку все мы знаем, каково это - ощущать себя в меньшинстве".





В мае 2017 года Заявление Улуру от всего сердца было передано австралийскому народу после участия сотен представителей Коренных народов в Национальном конституционном съезде исконных народов неподалеку от Улуру.





Заявление также содержит план шагов по признанию Исконных народов в Конституции Австралии, предлагая структурную реформу по трем направлениям: голос, договор и истина.

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Заявление из 417 слов было впервые зачитано вслух профессором Меган Дэвис.





Три года спустя профессор права из Университета Нового Южного Уэльса сыграла важную роль в том, чтобы сделать его доступным для всех.





«Я думаю, что проект по переводу действительно важен, потому что, как Аборигенские народы и Жители островов Торресова пролива, мы знаем, что наш язык имеет основополагающее значение в определении нас, как личностей и нашей культуры. И я думаю, что нет большего дара, чем иметь это заявление, это приглашение ко всему австралийскому народу переведенное на столько много языков".





Профессор Дэвис говорит, что на протяжении всей истории Коренные австралийцы ощущали прочную связь с мультикультурными сообществами со всего мира - и это лишь один из способов укрепить эту связь.





“Существует очень глубокая связь между нами и нашей культурой и множеством других культур, которые прибыли в нашу страну, на этот континент со всего мира, и у нас теперь общая история, и поэтому для нас так важно разделить это с этими сообществами”.





Заявление также будет переведено и озвучено на более чем 12-ть языков коренных народов.





Исполняющий обязанности директора подразделения аудио и языкового контента SBS Марк Куммис, говорит, что важной частью проекта было озвучивание заявлений, чтобы их можно было не только читать, но и слушать.





"Я думаю, когда вы слышите диалог, произносимый вслух, это действительно оживляет его, поэтому мы подумали, что, переведя его на 63 наших языка, мы сможем начать этот разговор или помочь начать этот разговор с австралийцами, которые говорят на другом языке, кроме английского ".





Г-н Куммис говорит, что перевод Заявления Улуру от всего сердца был непростой задачей, требующей внимания к каждой детали.





«Это, конечно, требует навыков, просто перевод чего-то не означает, что вы можете делать это слово в слово. Конечно, вы должны быть точными, но в то же время вам нужно передать дух документа. Нужно вложить душу, особенно в заявление такого рода, когда вы делаете эту работу. Так что сделать это правильно, найти правильный тон, подобрать правильные слова так же важно, как и текст, написанный на странице ».



