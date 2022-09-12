Около 5000 новых опекунов требуется для программы "foster care" в Австралии

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Эндрю Грей с теплотой вспоминает пример, который ему подали родители в детстве, когда они принимали в семью детей, нуждающихся в заботе, и рассказывает, как это хорошо на него повлияло.





"Я просто думал, что они делают что-то действительно очень значимое. Дети всегда приходили в нашу семью травмированными, но к тому времени, когда они от нас уходили, они явно были в намного более лучшем месте в смысле их состояния и вообще восприятия жизни, и я видел, насколько им это нравилось".





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Поэтому, когда родители Эндрю недавно вышли из программы приемных семей из-за их пожилого возраста, он и его партнер Дэниел Эйри решили, что они смогут продолжить это важное дело.





«Когда мы встретились, мои родители еще участвовали в программе воспитания детей, и мы оба полюбили это и хотели участвовать тоже, а когда они решили уйти на пенсию, мы подумали, что это потеря для программы приемных семей, поэтому мы решили внести свои кандидатуры».





Вступить в программу приемных семей они смогли только после, как это описывает партнер Эндрю - Дэниел Эйри, строгого процесса аккредитации.





«Процесс собеседований был невероятно глубоким и детальным. Нас спрашивали про всю историю всей нашей жизни. Все, что мы сделали. О каких-то травмирующих событиях из нашей жизни и как мы с этим справлялись. Это было довольно сложно в процессе - отвечать на все эти вопросы. Это вызывало много эмоциональных переживаний, но это важно, потому что это означает, что вы открыты для поддержки этих детей».





Им обоим чуть за двадцать лет, и сейчас они двое самых молодых приемных опекунов в организации Anglicare Victoria.





Дэниел говорит, что с момента аккредитации в октябре прошлого года у них было четыре случая, когда они принимали к себе в дом детей и даже таких маленьких, как 6-месячный малыш.





«Присутствие родителей Эндрю очень помогло. Было столько раз, когда я звонил им и говорил: «У меня вот такая ситуация с этим ребенком, как мне с этим справиться?» И они объясняли, или делились своими мыслями, исходя из их опыта».





На этой неделе важность программы опекунства вышла на первый план, и социальные службы запустили новую онлайн-кампанию для привелечения людей в программу foster care.





«Когда вы становитесь приемным опекуном, вы становитесь частью чего-то большего. Частью их пути, частью их истории, частью сообщества. Сыграйте свою роль в этом. Станьте опекуном для ребенка».





Заместитель исполнительного директора "Anglicare Victoria" Сью Сили говорит, что в приемную семью ребенок может попасть в любом возрасте - от рождения до 17 лет.





Им может быть необходима разная помощь: от экстренного размещения на одну ночь до длительного пребывания дома.





«Поэтому нам, безусловно, нужно больше опекунов. Опекунов из всех демографических групп, таких как молодые люди, более зрелые пары, одинокие люди. Это не имеет большого значения».





На национальном уровне в опекунских семьях находится более 46 000 детей.





Ожидается, что это число будет только увеличиваться.





Сью Сили из "Anglicare" говорит, что только в Виктории, по оценкам, требуется еще не менее 700 новых опекунов.





«Нам будет необходимо найти около 4000 - 5000 дополнительных опекунов по всей стране. Таким образом, мы говорим о значительном количестве новых опекунов, необходимых для поддержки детей и молодых людей в системе приемных семей в настоящее время».





Люди, которые уже участвуют в программе, такие как Дэниел Эйри, говорят о том, какое огромное влияние это оказывает на их жизнь и на жизни тех, о ком они заботятся.



