Авиакомпании США паникуют из-за развертывания сети 5G

ТРАНСКРИПТ. Аудио доступно в плеере наверху страницы.





Беспроводная технология пятого поколения, или сокращенно 5G, обещает сверхскоростной доступ в Интернет и расширенные возможности подключения.





Но руководители авиационной отрасли в Соединенных Штатах обеспокоены тем, что это может вывести их индустрию из строя.





Профессор Тас Нирмалатас из Мельбурнского университета говорит, что для эти переживания понятны.





«Они просто хотят убедиться, что смогут сосуществовать, поэтому это нормальное и здоровое обсуждение, чтобы убедиться, что не будет влияния на существующее оборудование самолетов».







Американские авиакомпании опасаются, что технология 5G может помешать работе радиовысотомеров — приборов, которые помогают пилотам измерять расстояние от самолета до земли в условиях плохой видимости.





Руководители крупнейших авиакомпаний страны объединили усилия и написали письмо высокопоставленным официальным лицам Белого дома и отраслевому регулятору с просьбой отложить развертывание.





В письме говорится: «Пока для наших сновных хабов не будет подтверждение безопасных полетов, подавляющее большинство пассажиров и грузов, по сути, могут быть заземлены. Необходимо немедленное вмешательство, чтобы избежать значительных операционных сбоев».





Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, говорит, что правительство США пытается договориться и избежать экономической катастрофы.





«Наша цель, конечно же, найти решение для развертывания 5G, которое будет происходить при услоавии высочайшего уровня безопасности и сведения к минимуму сбоев в пассажироперевозках».





После нескольких недель задержек гиганты мобильной связи AT&T и Verizon уступили давлению, неохотно согласившись на «временную» отсрочку на «ограниченном количестве вышек».





В заявлении AT&T говорится: «Мы разочарованы неспособностью Федерального авиационного управления сделать то, что сделали почти 40 стран, то есть безопасно внедрить технологию 5G без нарушения работы авиационных служб, и мы призываем его сделать это как можно скорее. "





Капитан Майк Вивиан, ранее работавший в Управлении гражданской авиации Великобритании, уверен, что решение будет найдено.





«Я полагаю, что индустрия в Соединенных Штатах, производители и регулирующие органы решат эту проблему, если не за счет увеличения буферных зон, то путем установки более совершенного оборудования на самолетах или модификации этого оборудования на тех самолетах, которые могут быть затронуты».





Частоты 5G в Австралии аналогичны американским, но, по словам профессора Нирмалатаса, проведенные здесь исследования показали, что риск помех очень низок.





«В самом худшем случае, когда вы едете под трамвайной линией, вы слышите, как это влияет на ваше радио. Этот тип помех похож на то, о чем мы говорим, но они очень, очень незначительны… так что мы говорим об очень, очень редких и очень, очень трудно наблюдаемых эффектах помех в этом случае.Но из-за безопасности, и из-за такой большой индустрии как авиация, мы должны убедиться, что безопасность и риски учтены соответствующим образом».





Несмотря на задержку, мобильные сети Америки пообещали ускорить развертывание 5-G, заявив, что регуляторы были уведомлены о дате еще два года назад.











Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.



