Верховный суд США отменил конституционное право на аборт

A person holds a sign referencing the U.S. Supreme Court as they take part in a rally in favor of abortion rights on the steps of the Temple of Justice, which houses the Washington state Supreme Court, Tuesday, May 3, 2022

美國民衆不滿最高法院推翻一宗具里程碑的墮胎裁決。 Source: AAP Image/AP Photo/Ted S. Warren

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Верховный суд США отменил постановление 50-летней давности, легализовавшее право на аборт по всей стране.

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