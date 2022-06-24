Верховный суд США отменил конституционное право на аборт

Верховный суд США отменил конституционное право на абортPlay03:58美國民衆不滿最高法院推翻一宗具里程碑的墮胎裁決。 Source: AAP Image/AP Photo/Ted S. WarrenGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.71MB) Верховный суд США отменил постановление 50-летней давности, легализовавшее право на аборт по всей стране.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод